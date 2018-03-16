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台北國際汽車配件展將開跑　自動駕駛電動車體驗好吸睛

記者彭夢竺／台北報導2018/03/16 16:59
▲TAIPEI AMPA五聯展將於4月開跑，南港展覽館戶外也辦理自動駕駛電動車動態體驗活動。（圖／貿協提供）
▲TAIPEI AMPA五聯展將於4月開跑，南港展覽館戶外也辦理自動駕駛電動車動態體驗活動。（圖／貿協提供）

台北國際汽車零配件展、台北國際車用電子展、台灣國際機車產業展、汽車改裝暨維修保養展，以及台灣國際智慧運輸展等五聯展將於4月11日起開跑，將集結近1,300家參展商、使用超過3,700個攤位，展現台灣在ADAS、新能源車輛、智慧交通控制、公共運輸系統、車聯網及大數據應用等智慧交通運輸最新科技的發展成果。

外貿協會表示，台北國際汽車零配件展（TAIPEI AMPA）及台北國際車用電子展（AutoTronics Taipei）將於4月11日到4月14日在南港展覽館與世貿一館展出，同檔期的台灣國際機車產業展、汽車改裝暨維修保養展則於4月12日到4月15日在世貿一館舉行。

為了因應智能潮流，今年台北汽配展將增納電動車展區，並將於展覽期間同步辦理首屆台灣國際智慧運輸展。貿協指出，預估五聯展將集結近1,300家參展商、使用超過3,700個攤位，展現智慧交通運輸最新科技的發展成果。

貿協表示，台北汽配展身為汽車零配件產業最佳外銷會展平台，除了廣邀新南向國家及中國大陸、非洲等新興市場國家籌組買主團前來觀展，也將加強徵集日本、歐美及中東等地區重視品質、非價格導向的優質買主來台採購。

貿協指出，台北汽配展與車用電子展的參展商以客製化接單及創新產品為特色，展品多樣化、品質佳，且場地規模適中，方便迅速尋找供應商，提供專業買主最友善採購環境，堪稱亞洲最佳展覽之一，完整呈現台灣運輸產業面貌。

此外，展覽期間也將依據展覽主題，舉辦車聯網、新能源智慧車輛、軌道交通應用發展市場報告會、汽車零配件，以及電動車產業趨勢論壇等活動，除了靜態研討會，南港展覽館戶外也辦理自動駕駛電動車動態體驗活動。

關鍵字外貿協會貿協台北國際汽車零配件展taipei ampa
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