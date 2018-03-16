台北國際汽車配件展將開跑　自動駕駛電動車體驗好吸睛

台北國際汽車零配件展、台北國際車用電子展、台灣國際機車產業展、汽車改裝暨維修保養展，以及台灣國際智慧運輸展等五聯展將於4月11日起開跑，將集結近1,300家參展商、使用超過3,700個攤位，展現台灣在ADAS、新能源車輛、智慧交通控制、公共運輸系統、車聯網及大數據應用等智慧交通運輸最新科技的發展成果。

外貿協會表示，台北國際汽車零配件展（TAIPEI AMPA）及台北國際車用電子展（AutoTronics Taipei）將於4月11日到4月14日在南港展覽館與世貿一館展出，同檔期的台灣國際機車產業展、汽車改裝暨維修保養展則於4月12日到4月15日在世貿一館舉行。