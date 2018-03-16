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比電視劇還扯！準女婿是親生兒子　女兒竟變養女

大陸中心／綜合報導2018/03/16 16:38
▲中國大陸一名郭姓老翁原本開開心心地要嫁女兒，但卻發現準女婿是自己的親生兒子，而撫養了20多年的女兒竟是妻子從別人家抱養的。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲中國大陸一名郭姓老翁原本開開心心地要嫁女兒，但卻發現準女婿是自己的親生兒子，而撫養了20多年的女兒竟是妻子從別人家抱養的。（示意圖／翻攝自pixabay）

電視劇中各種灑狗血的劇情總讓觀眾覺得超荒謬，但現實生活中有時也會出現比戲劇還誇張的案例。中國大陸一名郭姓老翁原本開開心心地要嫁女兒，但見到準女婿時卻覺得他長得跟自己很像，之後更發現親家母就是自己的初戀情人，經過 DNA 鑑定後，確認準女婿就是自己的親生兒子。

根據中國大陸《網易》報導，郭姓老翁的獨生女郭秀跟男友王友志打算要結婚，郭秀帶男友回家見父母時，郭翁發現王友志跟自己年輕時的模樣很相似，之後雙方家長見面，郭翁赫然發現王友志的母親就是自己 20 多年前的初戀情人，兩人一度論及婚嫁，但後來黯然分手。由於王友志實在長得太像自己，郭翁提出進行 DNA 鑑定的要求，發現王友志果然是自己的親生兒子。

郭翁擔心女兒跟王友志結婚，會變成同父異母的兄妹亂倫，只好向女兒說出真相，郭秀難以接受，要求再做一次 DNA 鑑定，但鑑定結果卻再度讓人大吃一驚，除了確定王友志的確是郭翁的兒子外，更發現郭秀跟郭翁沒有血緣關係！

眼看事態嚴重，郭姓老翁的妻子只好將隱藏多年的事實說出，原來因郭妻曾多次流產，不易懷孕，之後好不容易成功懷孕了，便決定回娘家安胎，不料卻再度流產。為了不讓滿心期待的郭家人失望，郭妻從別人家抱養了一個女嬰，隱瞞流產事實，而郭翁就在不知情的情況下，扶養了跟自己沒有血緣關係的郭秀 20 多年。

超扯的神展開劇情引發大陸網友們熱烈討論，「這是天龍八部嗎」、「電視劇都不敢這麼演吧」、「現實生活比頂級的編劇高了至少一百個檔次」、「女兒不是親生的，那他倆不是正好可以結婚了，總比發現是親兄妹好吧」、「嫁女兒變娶媳婦」、「我覺得應該考慮一下親家公的感受」。
 

關鍵字電視劇狗血準女婿親生兒子女兒
性騷擾醜聞　歐美惡狼高官一大堆

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