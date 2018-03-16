央行總裁鬆口挺新台幣改版？　楊金龍澄清：無改版迫切性

楊金龍15日在財委會接受立委質詢時表示，既然「促進轉型正義條例」已通過，新台幣圖案若涉及威權象徵，只做出新台幣改版決定，「那我們就依法行政」。楊金龍這樣的回答也引發立委揣測央行政策轉彎，與前總裁彭淮南不同調，並指稱彭淮南堅持專業，楊金龍則倒向政治，是為政治服務。

針對中央銀行總裁楊金龍在立法院財委會表示，若促進轉型正義委員會做出新台幣改版決議，央行將依法辦理，也被外界解讀他對改版鬆口，與前總裁彭淮南不同調。不過，楊金龍16日透過央行澄清，目前新台幣民眾使用情形良好，偽鈔比率極低，加上考量新台幣改版的成本極高，實無改版的迫切性。

不過，楊金龍強調，彭總裁還沒退休前，央行內部就有這樣的共識，楊金龍說，也不是同意要改，只有圖案而已，目前鈔券不涉及威權象徵的圖案像是目前裡面有動物、科學、教育、體育的就不會。

楊金龍16日再透過央行發稿澄清，央行最近幾次新台幣改版，均是以提升防偽功能為主要考量因素，目前新台幣民眾使用情形良好，偽鈔比率極低，加上考量新台幣改版的成本極高，實無改版的迫切性。

央行還說，另查「促進轉型正義條例」在2017年12月5日立法院三讀通過時，央行即曾對外表示，央行是行政機關，屆時會依法行政，因此總裁楊金龍15日在立法院所作答詢，是央行既定的立場，並無所謂「鬆口」情事。

不過，楊金龍也重申，未來「促進轉型正義委員會」如依法認定新台幣圖像涉有威權象徵，而有改版的要求時，因中央銀行是行政機關，屆時將依法行政，配合辦理。