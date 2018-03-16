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央行總裁鬆口挺新台幣改版？　楊金龍澄清：無改版迫切性

記者顏真真／台北報導2018/03/16 17:01
▲談新台幣改版，中央銀行總裁楊金龍表示，若圖案涉及威權象徵就依法行政。（圖／記者顏真真攝 , 2018.3.15）
▲談新台幣改版，中央銀行總裁楊金龍表示，若圖案涉及威權象徵就依法行政。（圖／記者顏真真攝 , 2018.3.15）

針對中央銀行總裁楊金龍在立法院財委會表示，若促進轉型正義委員會做出新台幣改版決議，央行將依法辦理，也被外界解讀他對改版鬆口，與前總裁彭淮南不同調。不過，楊金龍16日透過央行澄清，目前新台幣民眾使用情形良好，偽鈔比率極低，加上考量新台幣改版的成本極高，實無改版的迫切性。

楊金龍15日在財委會接受立委質詢時表示，既然「促進轉型正義條例」已通過，新台幣圖案若涉及威權象徵，只做出新台幣改版決定，「那我們就依法行政」。楊金龍這樣的回答也引發立委揣測央行政策轉彎，與前總裁彭淮南不同調，並指稱彭淮南堅持專業，楊金龍則倒向政治，是為政治服務。

不過，楊金龍強調，彭總裁還沒退休前，央行內部就有這樣的共識，楊金龍說，也不是同意要改，只有圖案而已，目前鈔券不涉及威權象徵的圖案像是目前裡面有動物、科學、教育、體育的就不會。

楊金龍16日再透過央行發稿澄清，央行最近幾次新台幣改版，均是以提升防偽功能為主要考量因素，目前新台幣民眾使用情形良好，偽鈔比率極低，加上考量新台幣改版的成本極高，實無改版的迫切性。

央行還說，另查「促進轉型正義條例」在2017年12月5日立法院三讀通過時，央行即曾對外表示，央行是行政機關，屆時會依法行政，因此總裁楊金龍15日在立法院所作答詢，是央行既定的立場，並無所謂「鬆口」情事。

不過，楊金龍也重申，未來「促進轉型正義委員會」如依法認定新台幣圖像涉有威權象徵，而有改版的要求時，因中央銀行是行政機關，屆時將依法行政，配合辦理。

 

關鍵字新台幣改版楊金龍彭淮南央行中央銀行財委會促進轉型正義委員會
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