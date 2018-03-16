國民黨三男神合體　帥翻文大廣告系畢業展

前總統馬英九與立委江啟臣、蔣萬安三人今(16)日出席文化大學廣告學系第29屆畢業展「指控」，馬英九到場之後各處參觀學生作品，受到學生熱烈的歡迎，後續加入江啟臣與蔣萬安，國民黨三帥合體之後，更是讓學生興奮不已，更被主持人稱出席的貴賓都是「男神」等級。

馬英九農曆年前逛市場買年菜被攤商強吻，人氣居高不下，今日到文化大學的畢業展，也是受到女學生的熱烈歡迎，現場尖叫聲不斷，顯示馬英九的魅力依舊，特別是跟蔣萬安、江啟臣同框出現時，更是受到熱烈歡迎。

▲前總統馬英九、立委蔣萬安與江啟臣國民黨三帥，在文化大學廣告系畢業展上合體，受到學生熱烈歡迎。（圖／記者戴祺修攝,2018.03.16）

馬英九在致詞時也再次展現「馬氏幽默」來感謝學生對他的熱情，馬稱讚文化大學廣告系學生充滿活力，跟其他學校一樣是「男生愛搞笑、女生愛尖叫」，而他也是第一次把參觀大學廣告系畢業展獻給文化大學廣告系，看到學生畢業展能夠跟業界合作，更讓人感到欣慰，可以把產學合作，讓學生的專業能夠提早養成。

今年文化大學廣告系畢業展以「指控(FinCon)」為主題，象徵在數位時代下，手指全面操控世界的趨勢。