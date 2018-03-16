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醫療志業圓夢　波波拉在索羅門執業

記者黃文博／台南報導2018/03/16 17:11
▲成大醫學系校友波波拉，求學過程一波三折。 （圖／成大提供，2018.03.16
▲成大醫學系校友波波拉，求學過程一波三折。 （圖／成大提供，2018.03.16

距離台灣5000多公里的索羅門群島，是台灣少數邦交國之一，2014年7月，來自索羅門的波波拉從成大獲得醫學學位，2017年波波拉醫師在家鄉建造了自己的診所，為他的醫療志業夢邁出重大一步，也是家鄉唯一的醫生。

波波拉2004年進入成功大學醫學系就讀，展開他10年間波折不斷的求學生涯，返鄉後，波波拉醫師每個月義務免費看診2500人次，他將台灣視為他第二個故鄉，同時感念成大讓他實現幫助當地民眾的醫療志願，自稱「將永遠是成大在索羅門群島的大使」。

醫生開設自己的診所看似稀鬆平常，但在索羅門群島偏遠的瓜達康納爾島，波波拉的診所是當地第一棟正規醫療建築，而這還是波波拉自己參考建築教科書、畫設計圖、購買建材，讓學木工的高中生花了兩年時間蓋好的。

這非凡的成就讓波波拉的同學現任東海大學助理教授的Timothy McBush Hiele忍不住特地傳訊向成大校長蘇慧貞報喜，波波拉的最終夢想是建造一家更大更專業的醫院，希望設有診療室、外科、婦產科、兒科、急診室及5間病房，提供給家鄉地區居民良好的醫療品質。

波波拉求學過程一波三折，2003年曾因政府獎學金於巴布亞紐幾內亞修讀醫學，但一年不到就沒了經費被迫輟學，第二年波波拉幸運地獲得台灣政府提供的獎學金，於是飛到台灣繼續學業。

但更大的衝擊還在後頭，波波拉被要求先學習中文，對他來說完全是天書，加上嚴重的思鄉病，幾乎馬上想回家，但為了未來的學業挑戰，終於撐過8個月的努力。

緊接而來的是更艱巨的挑戰，2005年波波拉錄取成大醫學系，第一年就吃盡苦頭，再怎麼努力，學業上還是有太多的疑惑難解，某天他真的覺得自己撐不下去了，心灰意冷之餘，寫信給當時的宋瑞珍院長說：「我想放棄回鄉去！」 宋瑞珍找他面談，用堅定的語氣告訴他：「你在這裡唯一要做的一件事，就是不要放棄！」受到院長鼓舞，波波拉重新調整心情，堅強迎接各種挑戰，日復一日，也正因為院長的一席話，原本想要成為工程師的波波拉努力朝向成為醫生的路邁進。

但挫折又再次襲來，大四那年，他的台灣獎學金提供到期了，面臨輟學的波波拉難過地打電話通知遠在家鄉的哥哥，因為沒錢不能再唸書，即將返家，但天無絕人之路，正在宿舍收拾行李的波波拉接到索羅門大使致電，詢問他學習狀況，再次幫他爭取到兩年獎學金繼續學業，在學最後1年，波波拉又想辦法找贊助者，索羅門的GPPOL棕櫚油公司以他畢業後任職公司診所為條件答應贊助，波波拉總算能夠安心完成學業。

從成大醫學系畢業回到家鄉所羅門群島已近4年，波波拉仍然和許多成大的教授、同學們保持密切聯繫，曾任醫學院院長的林其和教授表示，波波拉求學期間，挑戰很多，但他始終以無比毅力去克服難關，所以回到家鄉有這麼出眾的表現是意料之中，「也許有朝一日有機會成為所羅門群的衛生部長，為更多人謀福利。」

雖然在離台灣遙遠故鄉努力看診和做志工，但波波拉說，他從沒忘記在台灣的一切，也非常感謝教授和導師們，以及成大醫院醫療訓練的工作人員，有朝一日他希望能夠有機會再回到母校進修外科醫療，「別忘了我會一直是成大在索羅門群島的大使。」

關鍵字索羅門群島波波拉成功大學蘇慧貞
生命禮儀館上梁　免在路邊搭棚辦喪花監街頭藝人鑑定　受刑人找到自我

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