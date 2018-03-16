易華電看好全螢幕手機成長 高階COF恐缺貨

展望未來布局，易華電持續深耕捲帶式高階覆晶薄膜IC基板（COF），公司預期未來高階COF產品可能會缺貨。未來智慧型手機窄邊框、全螢幕（edge-to-edge）、或是可撓式有機發光二極體（OLED）面板，相關驅動IC會逐步採用COF產品。

在大尺寸部分，易華電表示，4K2K電視機種比例持續提升，驅動IC的COF需求成長，不過GOA（Gate onArray）技術漸成熟，Gate IC的COF需求下滑，因此整體大尺寸面板用COF市場需求預估微幅增加。

法人預估，今年大尺寸電視用驅動IC所需COF出貨量可成長3%到5%。

易華電積極布局Sub減成法（Subtractive）技術，應用在高階電視和主動有機發光二極體（AMOLED）電視；同時開發Semi半加成法（Semi-additive）技術，主要應用在高階智慧型手機和穿戴裝置產品；易華電也布局雙面法技術（2 Metal COF），主要應用在記憶體IC和邏輯IC產品。

易華電去年合併營收新台幣13.23億元，去年稅後純益441萬元，每股稅後純益0.04元。法人表示，去年大尺寸電視驅動IC所需COF量減少，此外新智慧型手機應用COF需求尚未明朗，牽動易華電去年獲利表現。（編輯：楊玫寧）1070316