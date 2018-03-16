微軟Surface快閃店登場　聶永真分享體驗心得

台灣微軟今（ 16 ）日起至 3 月 20 日於台北信義商圈的新光三越 A9 館一樓設置期間限定快閃店，現場將展示 Surface Pro 、 Surface Laptop 、 Surface Book 2 以及Surface Studio 等產品，讓消費者能搶先體驗全新 Surface 系列的極致表現，滿足 Surface 粉絲暢玩「非我不可」的時尚與效能體驗。



▲台灣微軟今（16）日起一連 5 天在新光三越信義新天地 A9 一樓設置快閃店。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.16）



▲快閃店現場 Surface 家族齊聚一堂讓民眾體驗。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.16）



▲ 2 月最新上市的 Surface Book 2 。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.16）



▲微軟最新推出、針對設計者而生的 Surface Studio 。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.16）



▲ Surface Studio 搭配 Surface Dial 與 Surface 手寫筆。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.16）

台灣微軟消費通路事業群資深產品行銷協理張家豪表示：「今年是 Surface 系列進入台灣的第五個年頭，暨今年 2 月將 Surface Book 2 引進台灣後， Surface Studio 也在本周正式於指定通路開賣，加上 Surface Dial 與 Surface 精準滑鼠等周邊產品全線到齊，目前 Surface 全系列產品在台灣都已經上市。消費者藉由 Surface 家族完整且涵蓋不同使用情境的產品，可全方位提升工作效率與協作便利。」

快閃店今日也特別邀請華語樂壇天王、天后御用設計師聶永真出席，分享他使用 Surface Book 2 的心得與創作故事，並在現場直接展示如何利用 Surface Book 2 靈活的功能設計出音樂專輯封面。聶永真分享， Surface Book 2 順暢的使用體驗令他驚艷。



▲聶永真在現場直接使用 Surface Book 2 創作專輯封面。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.16）

Surface Dial 與 Surface 手寫筆更讓聶永真滿意，強調執行繪圖軟體挑選色彩時，使用 Surface Dial 可以直接旋轉來選顏色，節省許多時間，而 Surface 手寫筆也有許多貼心靈活的設計，像是可吸附在機身兩側就不需要擔心遺失，而頂端的按鈕可以當做橡皮擦，修改設計時可以很直覺的使用。



▲Surface Book 2 還可以將螢幕反轉，轉換成檢視模式。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.16）

3 月 16 日至 3 月 20 日連續 5 天，台灣微軟在新光三越信義新天地 A9 一樓設置快閃店，民眾除了可以親身感受 Surface 家族全系列的多元魅力外，現場還有聶永真親自設計的專輯封面互動體驗區，將自己的照片結合大師的設計，印製成明信片並帶回家珍藏。