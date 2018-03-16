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中央社

龍發堂家屬自救會陳情 促請政府關懷安置

中央社2018/03/16 16:45
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者范正祥台北16日電）龍發堂家屬自救會今天到立法院陳情，促請政府重視長照資源匱乏問題，對罹患精神疾病的身心障礙人士安置，統一做成永久安置、專款補助決策方案。

中國國民黨籍立委陳學聖在立法院中興大樓召開「龍發堂家屬悲歌」記者會，包括龍發堂家屬自救會及演員陳竹音都到場表達訴求，衛生福利部派員出席聽取陳情內容。

龍發堂去年爆發致病性阿米巴痢疾及肺結核感染，因疫情擴大，高雄市衛生局今年2月底動員人力強勢清空龍發堂，移置人員。陳竹音的姊姊原為龍發堂患者，被移出後返回基隆，失蹤多日，3月初被發現不幸身亡。家屬質疑衛福體系沒有辦法銜接上。

陳學聖指出，陳竹音是台灣大學畢業的年輕人，照顧姊姊都會感受整個衛福體系沒有辦法銜接上的情況，何況有很多年紀大的患者家屬，怎樣面對這樣的問題？

陳竹音在記者會難過自己姊姊的遭遇，她也擔心，龍發堂原患者將近500位，只是「塞到」現有的系統，窗口不一，家屬不知對應何者？

龍發堂家屬自救會在記者會提出共同訴求，希望政府重視，包括建議行政院應該考慮以第二預備金，幫助解決家屬沉重而無力的負擔；盡速啟動修法，強化精神病患長期照顧機構，並讓多元服務型態的機構有合法生存的機會，讓精神病患照顧的服務機構多元；要求行政院主導，全面召開各地公聽會，聽取病患家屬的訴求。

陳學聖支持龍發堂家屬自救會的陳情行動，他促請政府成立跨部會中央地方專案小組，長期關懷安置。(編輯：陳永昌)1070316

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