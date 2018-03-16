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花蓮監獄街頭藝人鑑定　受刑人找到自我

記者鄭志宏 ／花蓮報導2018/03/16 17:13
▲花蓮監獄舉辦受刑人街頭藝人甄選鑑定，多組受刑人秀出才藝，表演相當精采。（圖／記者鄭志宏攝）
▲花蓮監獄舉辦受刑人街頭藝人甄選鑑定，多組受刑人秀出才藝，表演相當精采。（圖／記者鄭志宏攝）

法務部矯正署花蓮監獄與花蓮縣文化局合作舉辦「107年花蓮縣街頭藝人從事藝文活動許可審查」活動，已連續兩年為收容人開設證照檢定舞台，為收容人增加出獄後的工作機會與自我信心。阿揚今天參加這項活動，穿上白襯衫、信心滿滿地演出。

20歲年少輕狂，阿黎（化名）服刑15年6個月，服刑期間接觸繪畫，從素描基本功開始學起，進階到工筆素描、簡筆素描及噴漆畫、油畫等。「不會再犯了！」阿黎堅定的說，因為作畫讓爸媽重新接納他，現在家中擺滿了他的作品，今年順利出去後，要回到苗栗家鄉開一間藝術工作室，要重新開始新的人生。

35歲阿揚在牢裡蹲了9年，也是唯一以「揚琴」報名的受刑人他說，20多歲時年輕氣盛和朋友因結夥擄人勒贖而鋃鐺入獄，5年前移監花蓮監獄，開始有機會接觸樂器，他說，可能是遺傳自父親的音樂細胞，阿揚小時候曾參加青少年合唱團，後來叛逆加上家庭疏於管教而誤入歧途，「如果我持續學習音樂，可能人生道路就不同了。」

花蓮監獄典獄長葛煌明表示，藝術治療是今年來矯正機關著重的教化活動之一，藉以撫慰情緒，音樂與藝術可以使人改變氣質，撫慰情緒，具有潛移默化的教化效果。透過街頭藝人證照審查活動，更將教化與技訓合而為一，兼顧了多面向的功能，希望收容人在監獄的時光不會虛度，為出監後拚一個好的出路。


▲阿黎在入監後才接觸繪畫，在獄中深刻反省後，決心要讓父母親對他另眼相看，未來出獄後計畫看一間藝術工作室，重新開始新的人生。（圖／記者鄭志宏攝）

關鍵字花蓮監獄證照檢定
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