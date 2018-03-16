影／國高中甲級排球聯賽　林佳龍授旗打氣

106學年度國中甲級排球聯賽(JHVL)總冠軍賽於今(16)日開打，高中甲級排球聯賽決賽(HVL)也在本周末展開，台中市雙十國中、潭秀國中、豐原高商及東山高中等4校球隊全力備戰、爭取冠軍。「為你們加油、也為台中加油」市長林佳龍今晨赴豐原高商為男排隊球員打氣，鼓勵全力以赴並發揮團隊精神，順利拿下HVL五連霸。

林佳龍今日一大早趕在豐原高商男排前往台北備戰前，到校為球隊授旗，預祝旗開得勝，並準備慰勞品給選手，期勉奪下HVL五連霸。選手上車時，並與林佳龍一一擊掌，士氣高昂。

林佳龍表示，每次看到球員在球場奮不顧身的奮戰精神，都覺得相當可貴，今大家北上爭取五連霸，期勉放鬆心情但全力以赴，爭取最好的表現；排球不是只有個人秀，更重要的是團隊精神，大家分工合作、彼此互補，這也是運動最好的教育意義。