影／國高中甲級排球聯賽　林佳龍授旗打氣

106學年度國中甲級排球聯賽(JHVL)總冠軍賽於今(16)日開打，高中甲級排球聯賽決賽(HVL)也在本周末展開，台中市雙十國中、潭秀國中、豐原高商及東山高中等4校球隊全力備戰、爭取冠軍。「為你們加油、也為台中加油」市長林佳龍今晨赴豐原高商為男排隊球員打氣，鼓勵全力以赴並發揮團隊精神，順利拿下HVL五連霸。
林佳龍今日一大早趕在豐原高商男排前往台北備戰前，到校為球隊授旗，預祝旗開得勝，並準備慰勞品給選手，期勉奪下HVL五連霸。選手上車時，並與林佳龍一一擊掌，士氣高昂。
林佳龍表示，每次看到球員在球場奮不顧身的奮戰精神，都覺得相當可貴，今大家北上爭取五連霸，期勉放鬆心情但全力以赴，爭取最好的表現；排球不是只有個人秀，更重要的是團隊精神，大家分工合作、彼此互補，這也是運動最好的教育意義。
▲市長林佳龍一一擊掌加油打氣（圖／市政府提供 , 2018.3.16)
教育局表示，106學年度國中甲級排球聯賽(JHVL)總冠軍賽，台中市雙十國中女排及潭秀國中男排於14日雙雙以3:0打入冠亞軍賽，其中，雙十國中很有希望為台中創下JHVL女排史無前例的四連霸紀錄。
高中甲級排球聯賽決賽(HVL)部分，台中市豐原高商男排及東山高中女排於週六賽程結束後，也有非常大機會挑戰總冠軍賽，其中，豐原高商男排有機會為台中創下HVL男排五連霸紀錄。
教育局指出，市府積極辦理各項普及化運動競賽，並挹注經費補助各校成立運動社團和體育團隊，除了帶動校園運動風氣，更厚植競技運動發展基礎，未來也將落實推動各項體育政策，完善選手四級銜續訓練軟硬體設施。