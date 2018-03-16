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《翻牆的記憶》熱播張庭瑚、吳念軒秀MAN POWER

生活中心／綜合報導2018/03/16 17:21
▲TVBS《翻牆的記憶》張庭瑚、宋緯恩為戲裸身，秀出結實肌肉線條。（圖／資料照）
▲TVBS《翻牆的記憶》張庭瑚、宋緯恩為戲裸身，秀出結實肌肉線條。（圖／資料照）

TVBS《翻牆的記憶》熱播，根據《潮影據》網路觀測站顯示，網路討論區Dcard對張庭瑚和吳念軒持續高度討論，本週播出的TVBS歡樂台《翻牆的記憶》，進行一場「鮮肉大PK」！張庭瑚為戲裸上身，展現健身後的結實肌肉，吳念軒則使出重機把妹橋段，兩位年輕演員各自展現不同以往的MAN POWER。

獲得文化部「加速文化內容開發與科技創新應用補助」的潮網科技《潮影據》網路觀測站顯示，《翻牆的記憶》劇情發展與演員表現持續受到關注，社群與討論區分眾討論更趨顯著；在PTT網友的討論觸及到校園霸凌與自殺等議題，此外，Dcard討論區的網友多注意演員的表現，許多網友對於張庭瑚及吳念軒過去的戲劇演出有相當的討論，Dcard彩虹版的網友對吳念軒則有壓倒性的支持聲量。

張庭瑚在劇中展現帥氣的衝浪橋段，這對原本就會衝浪的他簡直如魚得水，不過當天天氣狀況不好，增加不少拍攝上難度，也讓衝浪技術不錯的張庭瑚身上掛彩，他說：「當天浪況不是很好，練習的時候就被大風吹到撞上礁石，膝蓋整個黑青，腳也有很多擦傷破皮。」導演何潤東是健身狂，對演員的身材也十分要求，這場衝浪戲，張庭瑚裸上半身，秀出不錯的肌肉線條，他俏皮自承：「拍戲前就被導演逼，所以會利用空檔去健身，你們現在看到我的身材狀態應該是最好的！」

導演也沒放過吳念軒，特別安排一段騎重機英雄救美的橋段。為了帥氣登場，吳念軒還特地去考重機駕照。至於騎車技術如何？姚亦晴說：「他騎重機技術蠻好的，但我覺得可以再貼心一點，因為他加速都沒先講，害我差點失去重心。」沒想到吳念軒竟秒回：「因為我想要妳抓緊我啊。」撩妹霸氣十足！

小麥膚色的吳念軒和白皙的姚亦晴在劇中是標準「黑白配」，造成燈光師作業困難，吳念軒笑說：「光打下去，她就變透明人了。」為此他還四處打聽美白技巧。

未來劇情將一步步揭露何潤東飾演的高中老師「高毅」低調神祕的背景，而飾演「義峰」的張庭瑚與「老K」的吳念軒則將各自面臨校園內進一步的衝突與危機。更多精彩內容請鎖定《翻牆的記憶》每周六晚上十點，TVBS歡樂台42頻道播出。

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