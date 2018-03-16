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絕不讓你走掉！　消防員緊急CPR　救回球友性命

記者常似虎／新竹縣報導2018/03/16 17:22
▲新竹縣消防局小隊長廖奕棋緊急CPR急救，使用自動體外電擊器(AED)電擊，順利將球友從鬼門關前搶回。（圖／新竹縣消防局提供 , 2018.03.16）
▲新竹縣消防局小隊長廖奕棋緊急CPR急救，使用自動體外電擊器(AED)電擊，順利將球友從鬼門關前搶回。（圖／新竹縣消防局提供 , 2018.03.16）

新竹縣政府消防局竹北分隊小隊長廖奕棋今(16)日上午在竹北市三民網球場健身，目擊球友突然倒地，為其評估生命徵象，發現已無脈搏，立刻給予CPR急救，並使用自動體外電擊器(AED)電擊2次，順利將球友從鬼門關前搶回，回復心律。


▲廖姓患者打網球時突然倒地失去脈搏，幸好有消防員在旁緊急救援，搶回一命。（圖／新竹縣消防局提供 , 2018.03.16）

 「從事消防工作近30年，第一次遇到目擊OHCA（到院前心肺功能停止）」廖奕棋回想事發當時仍心有餘悸，他表示，當時49歲的廖姓球友正在打網球，突然無預警倒下，開始抽搐，肢體呈不正常放電的攣縮狀態，一開始以為是癲癇發作，後來發現廖姓患者臉色發黑、瀕死呼吸，直覺不對勁，衝上前為其評估脈搏，發現已無生命徵象，立刻給予CPR急救。


▲「絕對不會讓你在我面前走掉！」小隊長廖奕棋表示全神貫注搶救患者性命。（圖／新竹縣消防局提供 , 2018.03.16）

廖奕棋鎮定急救，同時指示旁人分別通報消防局指揮中心及警察局，並在路口明顯處引導救護車；轄區光明消防分隊在短短3分鐘內即到達現場，在廖奕棋的指示下，配合急救，現場使用自動體外電擊器(AED)電擊2次，呈現可電擊的VF心律，待第3次分析時，患者即已恢復自主心律，在救護車上有嘔吐狀，到達東元醫院後，即可正常對談，恢復意識。

「我絕對不會讓你在我面前走掉！」廖奕棋表示，急救的當下全神貫注，一心一意只想把患者救回，等待患者上救護車後，才發覺因為太過專注，滿身大汗，也因全身肌肉緊繃，一放鬆之後才覺得四肢無力；但得知患者送醫後已恢復生命徵象，感到一切的付出都很值得。

關鍵字新竹縣消防局廖奕棋自動體外電擊器(aed)cpr
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