刷牙3重點沒做到 醫：等於沒刷

（中央社記者張茗喧台北16日電）根據衛福部統計，台灣6歲孩童蛀牙率高達8成，醫師提醒，刷牙必須掌握3重點，包括牙膏含氟量達1000ppm、一天刷2次、每次刷滿2分鐘，否則有刷等於沒刷。

衛生福利部心理及口腔健康司司長諶立中今天上午在記者會中表示，現在越來越多成年人有牙周病問題，到了一定年齡牙齒就會開始鬆動，其實就是年輕時蛀牙，牙齒和牙齦之間長期處於發炎狀態，時間一久牙齒就容易鬆動，最好只能花大錢植牙。

諶立中說，口腔健康和身體健康息息相關，當一個人有蛀牙、牙周病時，代表口腔已經成為細菌溫床，住著大批的細菌大軍，隨時可能透過口腔、腸胃進入血液中，引起身體其他部位發炎，導致疾病。