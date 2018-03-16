NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈白楊步道再開放　吸引國內外旅客驚！中油大林廠　隱匿工安事故理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

刷牙3重點沒做到 醫：等於沒刷

中央社2018/03/16 17:04
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者張茗喧台北16日電）根據衛福部統計，台灣6歲孩童蛀牙率高達8成，醫師提醒，刷牙必須掌握3重點，包括牙膏含氟量達1000ppm、一天刷2次、每次刷滿2分鐘，否則有刷等於沒刷。

衛生福利部心理及口腔健康司司長諶立中今天上午在記者會中表示，現在越來越多成年人有牙周病問題，到了一定年齡牙齒就會開始鬆動，其實就是年輕時蛀牙，牙齒和牙齦之間長期處於發炎狀態，時間一久牙齒就容易鬆動，最好只能花大錢植牙。

諶立中說，口腔健康和身體健康息息相關，當一個人有蛀牙、牙周病時，代表口腔已經成為細菌溫床，住著大批的細菌大軍，隨時可能透過口腔、腸胃進入血液中，引起身體其他部位發炎，導致疾病。

想避免牙周病，父母應該讓孩子從小養成正確刷牙習慣，全國兒童牙科醫學會理事長李楊鈞點出3大重點，首先必須使用含氟量達1000ppm的牙膏，其次是一天至少刷2次牙，而且每次要刷2分鐘以上，不是用牙膏抹一抹就吐掉，否則有刷等於沒刷。

諶立中也建議，1歲以前是孩童第一次看牙醫最好的時間點，最好是一長牙就去看牙，並且開始用紗布沾牙膏擦拭牙齒，若怕孩子把牙膏吃了，可以再用乾淨紗布擦拭乾淨；此外，台灣近年也開放販售氟鹽，建議煮飯時可以多多選用，不論對孩童、成人牙齒都有保護作用。（編輯：黃于）1070316

NBA哈登關鍵跳投 火箭撞翻快英逐23名俄外交官 俄外長...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan