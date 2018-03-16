中火增2燃氣機組 中市府：將取代4座燃煤

台中市環保局指出，根據台電規劃，2座天然氣機組原訂2025年完成，但台中市長林佳龍為加速空污減量，爭取台電提早於2023年完工其中1座機組。中火興建2部燃氣機組的過程中，市府仍以全廠排放總量逐年減少方式進行管制，嚴格把關。

台中火力發電廠在台中市政府的強力要求下持續改革設備，其中包括興建2座天然氣機組，並於今天召開環境影響說明會。

（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中火力發電廠將興建2座天然氣機組，台中市政府今天指出，推動燃氣機組就是要取代已老舊的第1到第4號燃煤機組，絕對有助改善空氣品質，籲請全民共同支持這項改革工程。

環保局認為，2部燃氣機組運轉後，台電將同步讓第1至4號燃煤機組退場，市府也會持續監督進度，並不會出現「台中火力發電10+2」污染增量的情形。

在燃氣機組興建完成前，環保局表示，市府持續督促中火完成1至4號機組空污防制設備，並同步要求啟動第5至10號機組污染防制設備更新規劃作業。

環保局指出，今年將再祭出第3次空污排放標準加嚴研訂，公告日起4年內中火必須完成改善，屆時中火既有燃煤機組的空污排放將降到接近燃氣機組的排放水準，包括粒狀物、硫氧化物及氮氧化物的減排比率都將達5成以上。

環保局強調，市府對抗空污，與民眾站在一起，對於中火污染管制只會越來越嚴格，未來11、12號天然氣機組順利增設，在空污季期間可增加電力調度彈性及降載額度，甚至取代1至4號既有燃煤機組，對於中部地區空品將有直接幫助。（編輯：張銘坤）1070316