文大畢展 馬英九：主題叫指控看得心驚肉跳

（中央社記者劉麗榮台北16日電）前總統馬英九今天出席文化大學廣告系畢業展「指控」時表示，這個主題看得他心驚肉跳，他是學法律的，指控是很嚴重的事，後來才知道「指控」是finger control的意思。
監察委員陳師孟今天調查前總統馬英九涉妨害司法案，陳師孟說，馬英九曾向前法務部長王清峰「下條子」，要求議處偵辦馬特別費案的前高檢署檢察官侯寬仁，將約詢馬英九、王清峰等人。
馬英九下午面對媒體詢問此事時沒有回應，笑著說：「謝謝、謝謝。」
馬英九說，他有史以來第一次參加大學畢業展，看到文化廣告系的畢展主題「指控」，「看得我心驚肉跳」，他學法律，指控是很嚴重的事，後來才了解，這裡的「指控」是finger control的意思。
馬英九提早抵達會場，逛遍每個展區，和學生互動熱絡，馬英九說，他發現產學合作相當密切，產學合作是最近幾年技職教育重要一環，學生在產品的推銷方面花了很多心思，讓看的人很快進入情況，他也肯定學生的創意。
畢展主持人說，今天現場來了多位男神。除了馬英九外，國民黨籍立委江啟臣、蔣萬安也獲邀出席致詞。馬英九、江啟臣和蔣萬安在文化大學廣告系主任鈕則勳陪同下逛展，學生熱情要求合影，尖叫聲不時傳出。
活動最後，馬英九等人也拿著能量手指的牌子，指控啟動火箭燈光音響秀，象徵畢展正式開展。（編輯：林沂鋒）1070316