文大畢展 馬英九：主題叫指控看得心驚肉跳

（中央社記者劉麗榮台北16日電）前總統馬英九今天出席文化大學廣告系畢業展「指控」時表示，這個主題看得他心驚肉跳，他是學法律的，指控是很嚴重的事，後來才知道「指控」是finger control的意思。

監察委員陳師孟今天調查前總統馬英九涉妨害司法案，陳師孟說，馬英九曾向前法務部長王清峰「下條子」，要求議處偵辦馬特別費案的前高檢署檢察官侯寬仁，將約詢馬英九、王清峰等人。

馬英九下午面對媒體詢問此事時沒有回應，笑著說：「謝謝、謝謝。」

馬英九說，他有史以來第一次參加大學畢業展，看到文化廣告系的畢展主題「指控」，「看得我心驚肉跳」，他學法律，指控是很嚴重的事，後來才了解，這裡的「指控」是finger control的意思。