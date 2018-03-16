青年買不起房子　台企銀董座籲提高薪資　打壓房價非良策

此外，黃博怡指出，在經營團隊認真努力下，相信台灣企銀體質會越來越好，股價也有期待空間，他自去年11月到任後，也以定期定額方式每月至少買10張。展望今年，經營挑戰比以往更加嚴峻，台灣企銀經營策略將有別於一般商銀，而是聚焦「一青、二老、三創」，將加強青年創業輔導模式、推動銀髮金融，並扶植新創產業，他也透露

台灣房價攀高，讓許多年輕人望之卻步，台灣中小企業銀行董事長黃博怡16日也喊話，現在台灣房價讓人想起來就腿軟，而且打壓房價並非良策，應該要提高年輕人薪資水準，讓年輕人買得起房子。

黃博怡表示，30年前他花新台幣280萬元在內湖購了40坪房子，以當時月薪4萬元計算，只要70個月就可買到房子，現在薪資水準也在4萬元左右，但同一間房子價值至少超過2000萬元，等於要500個月才買得起同一間房，等於要不吃不喝超過40年，想到令人腿軟。

不僅如此。2008年金融海嘯時期，黃博怡在內湖又買了第2間房子，他說自己購屋只看大趨勢，確定會漲就放心買。

對於高房價，黃博怡說，打壓房價對經濟發展將是浩劫，提高年輕人薪資才是根本，年輕人有自信，社會才能有無限可能，尤其房市成長是看量、看品質，價格飆漲不符成本概念，現在房市瀰漫讓利潮，投機需求已退場，只要地段好，剛性自住需求永遠存在，部分地區因新成屋出籠出現大量交屋讓利，可撿便宜，市場長期讓利潮若過去，房市將會回歸成長。

除談到房價之外，對於台灣企銀他也有所期待。黃博怡指出，台灣企銀進入第2個百年，去年一次打銷慶富案新台幣18億元呆帳後，還能繳出稅前盈餘57.17億元的成績，資本額也從387億元增至615億元，顯示台企銀的體質轉好，更可以「脫胎換骨」來形容。

展望2018年，黃博怡表示，台灣企銀經營策略聚焦在「一青、二老、三創」，加強青年創業輔導模式，有鑑於人口老化和住宅老化等狀況，也將持續推動都更金融、銀髮金融，並持續扶植新創產業，特別是5+2新創產業，另也會推動相關金融商品，致力重塑專業銀行角色，建立獨特企業價值。

同時，今年台灣企銀也會朝發揮中小企業專業銀行特色、提升資訊系統與資安防禦能力、強化獲利與風險控管、推行法遵文化、重視員工職能訓練與工作傳承、善盡社會責任等目標邁進。

