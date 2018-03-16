印度執政聯盟分裂 在野黨擬對政府提不信任案

（中央社記者康世人新德里16日電）印度執政聯盟之一德拉古之鄉黨今天發表聲明，正式退出由印度人民黨所領導中央執政的國家民主聯盟，同時支持YSR國大黨在國會提出對莫迪政府的不信任案。
這對剛贏得印度東北部多省選舉的印度人民黨（BJP），以及BJP領導的國家民主聯盟（NDA）來說是一項打擊。由YSR國大黨（YSR Congress）所主導，提出對印度總理莫迪政府的不信任案，也是莫迪上台後首次面臨這種情況。
在印度中央政府拒絕給予安德拉省（AndhraPradesh）特殊地位、以讓安省能獲得更多中央金援和補助後，德拉古之鄉黨（TDP）7日就曾要求兩名黨籍中央部長級官員從莫迪內閣辭職，16日上午又發表聲明宣布正式退出NDA。
TDP黨主席兼安德拉省長納依度（N. ChandrababuNaidu）表示，在上午與TDP政治局委員和黨籍國會議員召開緊急電話視訊會議後，認為BJP給予安德拉省「不公正待遇」，因此一致同意TDP從NDA退出。
此外，TDP昨天決定在國會下院支持，由YSR國大黨提出對莫迪政府的不信任案，國大黨（Congress）安德拉省委員會主席芮迪（N Raghuveera Reddy）16日上午也說，將支持這項不信任案。
在野黨提出對莫迪政府不信任理由，原因之一是莫迪失信於安省人民，沒有給予安省特殊地位以照顧人民。
TDP宣布退出NDA後，幾個非NDA旗下的政黨領袖和省長紛紛對此表示歡迎與支持。西孟加拉省省長班納吉（Mamata Banerjee）並呼籲印度所有反對黨密切合作，共同對付「暴行、經濟災難和政治動盪」。
印度國會將在2019年改選，已有執政黨高層人士透露，莫迪可能讓國會下院提早改選，在TDP與莫迪領導的NDA分道揚鑣後，將增加莫迪連任的難度。（編輯：陳惠珍）1070316