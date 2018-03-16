印度執政聯盟分裂 在野黨擬對政府提不信任案

（中央社記者康世人新德里16日電）印度執政聯盟之一德拉古之鄉黨今天發表聲明，正式退出由印度人民黨所領導中央執政的國家民主聯盟，同時支持YSR國大黨在國會提出對莫迪政府的不信任案。

這對剛贏得印度東北部多省選舉的印度人民黨（BJP），以及BJP領導的國家民主聯盟（NDA）來說是一項打擊。由YSR國大黨（YSR Congress）所主導，提出對印度總理莫迪政府的不信任案，也是莫迪上台後首次面臨這種情況。

在印度中央政府拒絕給予安德拉省（AndhraPradesh）特殊地位、以讓安省能獲得更多中央金援和補助後，德拉古之鄉黨（TDP）7日就曾要求兩名黨籍中央部長級官員從莫迪內閣辭職，16日上午又發表聲明宣布正式退出NDA。