NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈白楊步道再開放　吸引國內外旅客驚！中油大林廠　隱匿工安事故天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

印度執政聯盟分裂 在野黨擬對政府提不信任案

中央社2018/03/16 17:14
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者康世人新德里16日電）印度執政聯盟之一德拉古之鄉黨今天發表聲明，正式退出由印度人民黨所領導中央執政的國家民主聯盟，同時支持YSR國大黨在國會提出對莫迪政府的不信任案。

這對剛贏得印度東北部多省選舉的印度人民黨（BJP），以及BJP領導的國家民主聯盟（NDA）來說是一項打擊。由YSR國大黨（YSR Congress）所主導，提出對印度總理莫迪政府的不信任案，也是莫迪上台後首次面臨這種情況。

在印度中央政府拒絕給予安德拉省（AndhraPradesh）特殊地位、以讓安省能獲得更多中央金援和補助後，德拉古之鄉黨（TDP）7日就曾要求兩名黨籍中央部長級官員從莫迪內閣辭職，16日上午又發表聲明宣布正式退出NDA。

TDP黨主席兼安德拉省長納依度（N. ChandrababuNaidu）表示，在上午與TDP政治局委員和黨籍國會議員召開緊急電話視訊會議後，認為BJP給予安德拉省「不公正待遇」，因此一致同意TDP從NDA退出。

此外，TDP昨天決定在國會下院支持，由YSR國大黨提出對莫迪政府的不信任案，國大黨（Congress）安德拉省委員會主席芮迪（N Raghuveera Reddy）16日上午也說，將支持這項不信任案。

在野黨提出對莫迪政府不信任理由，原因之一是莫迪失信於安省人民，沒有給予安省特殊地位以照顧人民。

TDP宣布退出NDA後，幾個非NDA旗下的政黨領袖和省長紛紛對此表示歡迎與支持。西孟加拉省省長班納吉（Mamata Banerjee）並呼籲印度所有反對黨密切合作，共同對付「暴行、經濟災難和政治動盪」。

印度國會將在2019年改選，已有執政黨高層人士透露，莫迪可能讓國會下院提早改選，在TDP與莫迪領導的NDA分道揚鑣後，將增加莫迪連任的難度。（編輯：陳惠珍）1070316

金文會前 疑見北韓測試核反應爐王令麟聲請暫時解除限制出境...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan