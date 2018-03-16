金文會前 疑見北韓測試核反應爐

英國資訊顧問詹氏馬基特公司（Jane's by IHSMarkit）的情報分析人士在報告中說，2月25日的衛星影像顯示，北韓寧邊原子能研究中心（YongbyonAtomic Energy Research Center）的實驗輕水型反應爐（experimental light water reactor，ELWR）排放不可凝結氣體，意味初步測試可能已開始。

（中央社首爾16日綜合外電報導）為緩和朝鮮半島緊張情勢，兩韓領導人下個月將舉行會談。但就在南韓官員著手準備金文會之際，2月底的衛星影像卻拍到，北韓可能已開始測試一座尚未啟用的核反應爐。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，北韓這座反應爐是用於發電或武器計畫，現階段還無法確定。

美國密德伯里大學蒙特瑞國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies atMonterey）資深研究員波拉克（Joshua Pollack）說，這座反應爐可用來製造武器等級的鈽（plutonium），但北韓據信已有足供多個核彈使用的可裂變物質。

路透社報導，北韓寧邊的實驗輕水型反應爐於2013年竣工，後來被優化以供給民生用電，雖然目前尚未正式運作，詹氏資訊的報告說，2018年稍晚或2019年，反應爐可能在「毫無預警」下啟用。

這座反應爐與輸電網相連，業內專家指出，一經啟用，便能製造25到30百萬瓦特的電能，或足供一座5萬人居住的城鎮用電。

美韓研究媒體「北緯38度」（38 North）說，倘若反應爐再啟用，「意味北韓又開始製造鈽，推測是用於核武計畫」。

總統文在寅和北韓領導人金正恩下個月底舉行峰會，就在衛星影像拍到內容曝光的同時，南韓官員準備要在青瓦臺為峰會召開第一次準備會議。

由青瓦臺秘書室長任鐘皙（Im Jong-seok）主導的團隊將敲定峰會計畫，內容包括何時聯繫北韓，以及金正恩和文在寅的會談內容。

月初南韓特使告訴美國總統川普，金正恩準備好要談無核化，川普隨後也接受了北韓的峰會邀請。金川會預定5月舉行，但地點尚未拍板。

根據南韓說法，北韓一直堅稱會繼續發展核武計畫，但後來表示，如果政權的安全獲得保障，便對棄核採取開放態度。（譯者：梁元齡/核稿：陳政一）1070316