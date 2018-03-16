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政治

陸對台措施是利中？民調認為是惠台

記者林仕祥／台北報導2018/03/16 17:28
▲中國大陸國台辦日前宣布31項惠台措施，雖然行政院稱這些措施為「利中」，但多數民眾認為對台灣有利。（資料照／翻攝自中國台灣網）
▲中國大陸國台辦日前宣布31項惠台措施，雖然行政院稱這些措施為「利中」，但多數民眾認為對台灣有利。（資料照／翻攝自中國台灣網）

中國大陸上月底公布 31 項惠台措施，規模之大「前所未有」，行政院在今（16）日大陣仗召開記者會，提出「8 大策略」壯大台灣，盼消弭外界對掏空台灣的疑慮。雖然行政院對外統一將陸方的措施改稱「對台」，並直指陸方的措施並非「惠台」，實為「利中」，但民調顯示，多數民眾認為大陸的 31 項對台措施，對台灣有利。

民調指出，台灣民眾中有 62% 了解陸方近日公布 31 項惠台措施，僅有 38% 的民眾不了解，這 62% 的民眾中，有 40% 的人認為，大陸惠台措施對台有利，高於認為不利的 34%，另有 12% 的人認為沒有影響，12% 的人沒意見。

民調也顯示，只有 2 成民眾滿意蔡政府的外交表現，不滿意的人幾乎快過半（46%），另有 33% 的人未表示意見。可見歷經 2016、2017 年我國相繼與聖多美普林西比、巴拿馬斷交，近日中梵關係又有新突破，讓民眾普遍認為政府應在外交工作上投入更多心力。

這份民調是 TVBS 民意調查中心於 107 年 3 月 9 日至 14 日晚間 6 點半至 10 點調查，有效訪問樣本為 849 人，在 95% 信心水準下，抽樣誤差為正負 3.4 個百分點以內。抽樣方法採電話號碼後四碼隨機抽樣，所有資料依母體性別、年齡、地區等變項統計加權處理。
 

關鍵字民調惠台行政院外交
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