陸對台措施是利中？民調認為是惠台

中國大陸上月底公布 31 項惠台措施，規模之大「前所未有」，行政院在今（16）日大陣仗召開記者會，提出「8 大策略」壯大台灣，盼消弭外界對掏空台灣的疑慮。雖然行政院對外統一將陸方的措施改稱「對台」，並直指陸方的措施並非「惠台」，實為「利中」，但民調顯示，多數民眾認為大陸的 31 項對台措施，對台灣有利。

民調指出，台灣民眾中有 62% 了解陸方近日公布 31 項惠台措施，僅有 38% 的民眾不了解，這 62% 的民眾中，有 40% 的人認為，大陸惠台措施對台有利，高於認為不利的 34%，另有 12% 的人認為沒有影響，12% 的人沒意見。