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桃市社會宅樣品屋亮相　最低月租6000元可租12年

記者李春台／桃園報導2018/03/16 17:58
▲鄭文燦說，工程預定在109年5月竣工，會是桃園年輕人期盼的幸福家園。（圖／記者李春台攝 , 2018.03.16）
▲鄭文燦說，工程預定在109年5月竣工，會是桃園年輕人期盼的幸福家園。（圖／記者李春台攝 , 2018.03.16）

桃園市長鄭文燦上任之後大力推廣社會住宅，市府住宅發展處打造社宅樣品屋，今(16)日開放展示館給民眾參觀體驗，地點就位於蘆竹區二號社會住宅基地，配合清明連假，4月2日起正式開放，全程免費還有專人導覽，歡迎民眾來實境體驗。

鄭文燦指出，桃園市社會住宅第一階段共有十個建案，可容納4500戶；第二階段也有近3千戶。其中七成將提供年輕或弱勢家庭優先選擇，租金以市價打八折，弱勢家庭甚至可以六折租金租房，從六千到一萬多不等的租金，1至3房的空間規畫，相當具有競爭力。今天開放參觀的蘆竹二號社宅，鄰近交流道交通便捷。由在地的克林營造承攬，共有416戶，並設有市民活動中心、親子館和社區關懷照顧據點等友善空間，是優質居住的選擇。鄭文燦說，工程預定在109年5月竣工，會是桃園年輕人期盼的幸福家園。


▲蘆竹二號社宅，鄰近交流道交通便捷。由在地的克林營造承攬，共有416戶，並設有市民活動中心、親子館和社區關懷照顧據點等友善空間，是優質居住的選擇。（圖／記者李春台攝 , 2018.03.16）

都發局表示，桃園社會住宅只租不賣，承租期，將以3年為一期，原則以「3+3」共6年，經濟弱勢戶最長可續約至12年，租金將參考周圍市價行情，保證市民租得合理、公道。只要年滿20歲的市民，每人每月薪資所得不超過47922元，都可以申請入住。展示館採預約參觀，民眾可電洽桃園市政府住宅發展處住宅規劃科預約。


▲展示館採預約參觀，民眾可電洽桃園市政府住宅發展處住宅規劃科預約。（圖／記者李春台攝 , 2018.03.16）

關鍵字蘆竹二號社會宅鄭文燦社會住宅呂秀蓮
土方廢水損害秧苗　業主願全責賠償紙廠違建　中市府今斷水斷電拆除

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