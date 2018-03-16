回收空瓶填裝自來水　冒充礦泉水賣餐館、酒店10年

檢警調查，李男的父親曾從事水源販售，因此熟悉礦泉水填裝流程及銷售通路，李男涉嫌自 2008 年起，透過一名陳姓女子回收「丹楓之水」的空瓶，並私接管線竊取大樓公用自來水，將自來水裝填進空瓶後，重新封蓋、裝箱，以每箱 70 元的價格販賣給小吃店、餐館、酒店等，時間長達 10 年。

高雄一名李姓男子，涉嫌回收「丹楓之水（綠葉）」及「丹楓之水（橘葉）」兩項礦泉水產品的空瓶，清洗後再用經簡易處理過的自來水填充，偽裝成知名品牌「丹楓之水」，裝箱賣往小吃店、餐館、酒店等，時間長達 10 年，初步估計不法獲利約 336 萬元。

檢警 13 日會同衛生單位前往稽查，在李男住處查獲140多瓶「丹楓之水」空瓶、瓶蓋、空紙箱等物，除其中 4 瓶由衛生局抽樣檢測是否符合相關衛生標準外，其餘均由保二總隊扣押，並清查產品下游流向資訊。李男和陳女訊後則依涉嫌詐欺、違反商標法等，分別以 5 萬元、 2 萬元交保。

食藥署指出，李男自行回收空瓶充填之包裝水均為每瓶 1400 毫升裝，其瓶蓋顏色為乳白色，而「丹楓之水」原瓶蓋顏色較淺呈半透明，藉此區別辨識仿冒品及真品。

食藥署表示，依據「食品器具容器包裝衛生標準」之規定，塑膠製食品容器及包裝不得回收使用，李男的行為已違反《食品安全衛生管理法》相關規定，高雄市衛生局已命其限期改正，若屆期仍不改正，可處新台幣 3 萬元至 300 萬元罰鍰。



▲高雄一名李姓男子回收礦泉水「丹楓之水」空瓶，清洗後填入簡易過濾的自來水，販賣到小吃部、餐館、酒店等，時間長達10年。圖為充填瓶裝水機具。（食藥署提供）中央社記者張茗喧傳真107年3月16日



▲高雄一名李姓男子回收礦泉水「丹楓之水」空瓶，清洗後填入簡易過濾的自來水，賣到小吃部、餐館、酒店等，時間長達10年。正版礦泉水瓶蓋為半透明（右），仿冒則為乳白色（左）。（食藥署提供）中央社記者張茗喧傳真107年3月16日