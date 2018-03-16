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王令麟聲請暫時解除限制出境 北院二度裁准

中央社2018/03/16 17:15
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蕭博文台北16日電）涉及監獄行賄案遭限制出境的東森集團總裁王令麟，日前以赴越南參加國際商港開發案，聲請暫時解除限制出境獲北院裁准。案經高院撤銷發回，北院今天仍准許暫時解除限制出境，

台北地方法院指出，王令麟若提出現金新台幣1億元保證金，並將王令麟責付給選任辯護人謝協昌律師，由謝協昌執行在野法曹職務，陪同王一起出、回國，在旁時刻敦促，應足以確保王令麟遵期返國，保全審判、執行順利進行及刑罰權的實現。

王令麟2月13日向北院具狀指出，欲出席國際商港開發計畫，也提出越南河靜省人民委員會、經濟區管理處邀請函等文件為佐證，請求暫時解除出境。

北院本月1日裁定准許暫時解除王令麟的限制出境處分，台北地檢署不服提起抗告。高院認為，王令麟是否有出境的急迫性、必要性並非毫無疑問，王令麟具保出境後是否全然無逃亡之虞，也值得探究，撤銷發回北院更裁。

北院更裁後認為，王令麟有到場出席而出境的必要，考量王令麟在獄政案中所犯罪名並非最輕本刑5年以上的重罪，因本案畏罪逃亡的可能性不高，且王令麟聲請暫時出境僅9日，並不會妨礙本案的審理進度。

北院審酌，王令麟被控行賄獄政人員21萬9828元，參考王令麟另涉的證券交易法案件，犯罪所得為2020萬元，聲請停止羈押而具保的保證金為1億294萬元，因此同意王令麟提出1億元保證金後，准予自3月24日起至4月1日止暫時解除限制出境。（編輯：張銘坤）1070316

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