影／防止缺氧腦部受損　正確CPR是救命關鍵

運動健身之際，運用專業強項救回一旁打球的民眾，新竹縣政府消防局竹北分隊小隊長廖奕棋謙虛低調，但再三強調現場CPR的重要性，在緊急時刻，才是生死存亡的關鍵。
廖奕棋從事消防工作27年，是內政部消防署第1期教官班結訓，並取有高級救護技術員的證照，是消防局內最資深的救護教官；平日在外對民眾救護宣導時，總是強調現場CPR的重要，因為心跳停止如果沒有及時處理，4-6分鐘腦部就會因為缺氧而受損，10分鐘後腦部將永遠死亡。廖奕棋說，過去一般民眾最擔心的就是口對口人工呼吸會有衛生問題，但現在已不強調給氧，如果能夠確實為患者進行CPR按壓，也是會有成效。
▲廖奕棋從事消防工作27年，是新竹縣消防局內最資深的救護教官。（圖／新竹縣消防局提供 , 2018.03.16）
廖奕棋表示，CPR的目的是藉由體外按壓心臟的方式維持血液的循環，使氧氣足以供給到重要器官，而病患能否存活有賴「生存之鍊」的完整連結，包括早期求救、早期CPR、早期電擊去顫、完整的高級心臟救命術以及醫院後端的整合復甦後照護。而上午的這起救護案件，就是生存之鍊完整串連的最佳案例。
一般人突然倒地，最常見的原因就是心肌梗塞，除了壓胸，第一時間取得AED並給予電擊也很重要，AED能將不正常的心律除顫，再配合CPR急救，患者才能恢復正常。雖然目前已全面推廣AED使用，但仍有民眾仍感到陌生，對此新竹縣政府消防局在去年拍攝一支宣導短片「小丸子不要不要」，以幽默風趣的方式，說明AED的使用時機與方式。