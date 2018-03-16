影／防止缺氧腦部受損　正確CPR是救命關鍵

運動健身之際，運用專業強項救回一旁打球的民眾，新竹縣政府消防局竹北分隊小隊長廖奕棋謙虛低調，但再三強調現場CPR的重要性，在緊急時刻，才是生死存亡的關鍵。

廖奕棋從事消防工作27年，是內政部消防署第1期教官班結訓，並取有高級救護技術員的證照，是消防局內最資深的救護教官；平日在外對民眾救護宣導時，總是強調現場CPR的重要，因為心跳停止如果沒有及時處理，4-6分鐘腦部就會因為缺氧而受損，10分鐘後腦部將永遠死亡。廖奕棋說，過去一般民眾最擔心的就是口對口人工呼吸會有衛生問題，但現在已不強調給氧，如果能夠確實為患者進行CPR按壓，也是會有成效。