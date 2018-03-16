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桃園宜居人口回流　呂秀蓮狂虧北市流失4.9萬人

記者李春台／桃園報導2018/03/16 17:53
▲呂秀蓮狂酸了台北市長三次，說柯P上任之後，人口不增反減，共流失了4.9萬人。（圖／記者李春台攝 , 2018.03.16）
▲呂秀蓮狂酸了台北市長三次，說柯P上任之後，人口不增反減，共流失了4.9萬人。（圖／記者李春台攝 , 2018.03.16）

曾任桃園縣長同時也是前副總統的呂秀蓮，今(16)日來到桃園參加社會住宅房型樣品屋啟用典禮，對鄭文燦廣設社會住宅，上任三年人口增加12萬人，呂秀蓮狂酸了台北市長三次，說柯P上任之後，人口不增反減，共流失了4.9萬人。

呂秀蓮今天參加桃園市社會住宅房型樣品屋啟用典禮，對於有意參選台北市長的她來說，桃園市和台北市兩個城市的人口消長，有相當指標性的政治意涵。呂秀蓮說，柯P上任三年來台北市人口流失了4.9萬人，今天她來桃園除了要針對社會住宅取經之外，還要「為台北市民請願」，希望桃園市長鄭文燦幫忙在桃園機場捷運周邊發展社會住宅，民眾就能「台北上班住在桃園」。

呂秀蓮表示，歐洲各國對於社會住宅政策普遍落實得很徹底，反觀台灣社會住宅比例偏低，台北市也只有0.7%。她並且強調，21世紀是全球化的世紀，應該鼓勵推廣「流動產」觀念，她更以歐盟為例，各國平均社會住宅佔14%，只租不賣，並不鼓勵民眾要有不動產；而日本社宅比例6%、新加坡8.7%，台灣僅0.8%遙遙落後，「數字真的不太好看」，盼中央和地方要一起加油。

呂秀蓮指出，台北市社會住宅比例平均只有0.71％，原因可能是已趨近飽和，而鄰近台北的桃園，相較之下算是地大物博，「我為台北市民請願」，希望鄭文燦市長能幫忙物色機場捷運附近的土地，國產局及營建署幫幫台北市民多發展社會住宅，讓民眾「在台北上班也能住在桃園，讓桃園人口衝到300萬人」。


▲呂秀蓮：我為台北市民請願，希望桃園市長鄭文燦幫忙在桃園機場捷運周邊發展社會住宅，民眾就能「台北上班住在桃園」。（圖／記者李春台攝 , 2018.03.16）

關鍵字呂秀蓮鄭文燦柯ｐ社會住宅
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