陳建仁與綠委談軍人年改　俸率傾向55%+2

何欣純指出，這次討論僅確認大原則和大方向，年改會彙整完立委意見後，再向總統蔡英文報告，並與國防部、退輔會協調，才會在行政院院會通過，接著民進黨團大會才會再討論後續方案。至於軍公教年改能否在 7 月同時上路，會中未討論時程。

副總統陳建仁第二度邀請民進黨立委討論軍人年金改革方案，目前俸率聚焦在 A 案「50％+2.5」與 B 案「55％+2」兩案。民進黨團幹事長何欣純今（16）日表示，B 案精算出來會比較照顧校級、尉級基層軍官的生活，多數立委傾向此案，不過最後還要由行政院討論後決定。

據了解，士官、軍官採計的「年資上限」分別為 40 年、35 年。雖然軍官的薪資高，但尉級、校級恐因官階升不上去被迫退伍，反觀士官入伍早、服役年限長，年資較久，此分法是為了適應不同官階的狀況。年改會亦在會中提醒民進黨立委應更正「天花板」的用詞，如果採計年資有設定「上限（指士官 40 年、軍官 35 年）」，自然有「封頂」效果。

而多數立委傾向的 B 案，則是指原本起支俸率費率為 55%，每在軍中多留一年，所得替代率多 2％，另外也會把軍官與士官分級處理，將官從 31～35 年開始變成 55％+1，也是就是軍官從第 31 年開始，就從原先的 2％ 下修至 1％。

何欣純強調，多數立委傾向此案是因為精算過後，會比較照顧校級、尉級基層軍官的生活，符合「將官月退俸調低、中低階軍官拉高」的原則。

至於 18％ 部分，會中傾向本金保留，將 18％ 利息保留算在月退俸中，但整體金額不能超過修法後的俸率額度上限。薪資採計期間，另討論要採總年資最後的 1/4，或者總年資最後 1/5。