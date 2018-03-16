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東億紙廠違建　中市府今斷水斷電拆除

記者柳榮俊／台中報導2018/03/16 18:02
▲豐原東億紙廠鋼架鐵皮違建遭強制拆除（圖／市政府提供 , 2018.3.16)
▲豐原東億紙廠鋼架鐵皮違建遭強制拆除（圖／市政府提供 , 2018.3.16)

台中豐原東億紙廠長期造成空汙問題，且興建規模1500平方公尺的鋼架鐵皮違建，經台中市政府都發局限期拆除改善，違建人並未理會，市府今(16)早聯合相關單位，依法確認外水、外電切斷後，進場強制拆除。因腹地有限，拆除困難度高，預估約需5個工作天，市府表示將特別注意拆除作業安全，貫徹執行。

都發局表示，該鐵皮違建位於豐原區水源段，屬都市計畫乙種工業區範圍內，現況作為東億紙廠倉庫及焚化爐遮蔽建物使用，因該建物未經申請建造違法擴建，且長期製造空汙，影響公共衛生，加上規模達1500平方公尺，違規情節重大，因此列入專案拆除。

經通知違建人限期今年1月拆除改善，但違建人並未理會，市府依排程於今日執行公權力強制拆除，出動大型吊車、燒切機、車輛等共5台各式機具，及人員共約20人，現場指揮官按標準程序，確認外水、外電切斷後開始作業。

此外，東億的焚化爐本體經認定不屬建築法中規定的建築物，依法不列入拆除對象。但環保局指出，焚化爐因長期製造空汙，且設置在非合法工廠登記範圍內，雖通知業者應限期辦理工廠變更登記，載入合法範圍內，但業者遲未完成補正程序。環保局除連續裁罰，也請行政院環保署函文解釋，已認定焚化爐非法設置。

環保局已於日前依法撤銷許可證，要求停止焚化爐投料，同時持續複查確認焚化爐未運轉。未來也將不定期稽查，若東億在無操作許可證下仍違規操作焚化爐，將依法處罰，絕不寬貸。

都發局指出，執行拆除因周邊腹地有限，增加拆除困難度，為確保拆除作業安全，預估約需5個工作天。呼籲業者土地使用及建築行為，應依相關法規使用及申請建築執照。此類違建行為，不但危害土地正常使用，也可能造成環境汙染，市府將持續針對其它列管違法建物稽查排拆，貫徹公權力。

關鍵字東億紙廠焚化爐斷水斷電
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