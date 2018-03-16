熱愛彈琴的天才貓咪演奏家　不僅發唱片連演奏會都開過

在美國費城有隻天才貓咪鋼琴手，等等…你沒看錯！「牠」就是名為Nora（諾拉）的虎斑貓，因為主人是鋼琴老師，從小耳濡目染下，諾拉也彈的一手好琴，主人更為牠精心拍攝了許多展現琴藝的影片，牠每天閒來無事就會站在鋼琴上「練琴」，直到快六歲時更等來牠貓生中的伯樂─立陶宛作曲家兼指揮家Mindaugas Piecaitis，為其創作了《貓咪協奏曲》，更由克萊佩達室內樂團（The Klaipėda Chamber Orchestra）配合諾拉彈琴的影片交相進行演出，堪稱是天才貓咪的第一場演奏會。

Nora（諾拉）的主人Betsy Alexander是重度貓奴，一共養了六隻貓，她更提到諾拉從一歲開始就會跳上鋼琴練習，而且是真的踩下鍵盤，很有音樂的律動，絕不是大家想像隨便踩踏兩下，到2009年平常的演奏更被收錄成唱片，堪稱是貓界的貝多芬。

最為人嘖嘖稱奇的就是立陶宛作曲家兼指揮家Mindaugas Piecaitis，為諾拉創作了《貓咪協奏曲》，他號稱看了諾拉的影片後靈感源源不絕，在2009年6月5日更帶領克萊佩達室內樂團（The Klaipėda Chamber Orchestra）進行《貓咪協奏曲》首演，諾拉一躍成為音樂界最閃爍的新星，以諾拉影片投影搭配樂團交相進行演出，更在多國獲得好評，諾拉神乎其技的琴藝更讓人印象深刻，尤其誰能抗拒會彈鋼琴的貓咪呢？

諾拉平常在家最愛就是彈琴了！

諾拉與Mindaugas Piecaitis的《貓咪協奏曲》影片。