萬海行善 捐贈社福單位1200萬元

萬海慈善基金會執行長莊斐斐表示，大型社福單位獲得不少補助專款，但卻有非常多的地方型社福單位在社會各角落努力照顧鮮少人關注的弱勢族群，這些社福單位不懂得發出太多聲音，也得不到太多資源，因此讓萬海慈善基金會有更深層體認，要更照顧看不到的角落，因此萬海的補助要用「繁星點點」來形容。

她說，這38個受補助社福單位最多獲得百萬元，最少是10萬元。獲百萬元補助的是台灣關愛基金會，基金會過去關懷愛滋寶寶，但近年重點逐漸增加到幾乎沒人注意的非法移工媽媽和小寶寶的醫療照顧。

她強調，非法移工本就不敢到處聲張，沒有健康保險、沒有家人在身邊、沒有各式支持、又要懷著身孕打工，生產時沒人照看，也付不起醫藥費，小朋友去打預防針更要全額自付，生產期間也沒工資，幾乎無法得到正常的照顧，小朋友生下來的醫療照顧費用更不敢想像，但他們也應該獲得相同被照顧的人權，所以評審們決定給予最大補助。

她透露，今年7月將展開第三屆讓愛閃耀徵件，目前正在討論評分時，是否要給予一定評分比例開放網路投票來決定，至於補助額度和受補助單位是否增加等將由後續董事會一併討論。（編輯：林淑媛）1070316