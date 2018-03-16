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中央社

馬遭控涉妨害司法 侯寬仁：還原事實就是公義

中央社2018/03/16 17:30
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者蕭博文台北16日電）監察委員陳師孟將調查前總統馬英九涉妨害司法公正，當年偵辦馬英九特別費案，之後遭議處的前北檢檢察官侯寬仁今天說，還原事實就是最好的公義；對於遭議處是否感覺背後有人操縱？他則說：「很明顯」。

現任台灣高等法院檢察署檢察官的侯寬仁，於台北地檢署任內偵辦特別費案，依貪污治罪條例起訴馬英九。

馬英九事後以筆錄不實控告侯寬仁偽造文書，不起訴確定，聲請交付審判也遭駁回。侯寬仁則於民國99年10月間，因特別費案筆錄疏失，遭法務部記申誡一次。

陳師孟表示，馬英九就職總統後，下條子給時任法務部長王清峰，要王清峰看陳長文投書的文章並說明。為何會認定馬英九就是針對侯寬仁？因為10天後，王清峰以法務部長身分發函給高檢署，要求議處侯寬仁，明顯妨害司法公正，將約詢馬英九、王清峰調查。

侯寬仁今天說，陳師孟非常熱心、客氣，本週二已先向他了解當年案情。

侯寬仁說，特別費案筆錄遭質疑疏失，當年監察院已調查完畢，認定並無違失，但就在陳長文投書後不久，法務部即發函要求高檢署查明，經歷兩次考績委員會調查後遭記申誡。記者問背後是否有人操縱？侯則說「很明顯。」

侯寬仁說，當年考績被打乙等，但同事勸他「古來征戰幾人回，就把申誡當成勳章」，因此沒有尋求救濟，如今監委主動調查，侯寬仁表示，「還原事實就是最好的公義。」

王清峰今天說，馬英九沒有交辦要議處侯寬仁；至於當年如何處理剪報，因時隔太久已不記得。她並表示，民國99年3月11日離開法務部，後續發生的事情，並不清楚。（編輯：黃瑞弘）1070316

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