土方廢水滲出損害秧苗　業主願全責賠償

斗南鎮阿丹里一處正在整地填土的泥水滲出，造成附近２公頃餘農田秧苗損害，16日下午由縣議員蔡東富邀環保局和業、地主等相關人員會勘採樣；楊姓業主則釋出善意，願意賠償農民所有的損失。

斗南鎮阿丹果菜合作社旁的一處農地，目前楊姓業主雇工構築防擋土牆，並進行整地填土灌水加固，不料泥水由預流水渠和擋土牆的滲水孔流進灌溉溝渠和農田，造成鄰邊和下游共８個地主總面積約２公頃多的秧苗枯萎損害，質疑楊姓業主所填的土方含有毒物質，於是向縣議員蔡東富和縣環保局等相關單位陳情，要求相關單位會勘並進行採樣，化驗是否為毒污染，同時要求楊姓業主賠償損害；不過16日的會勘採樣作業，因已加固土方太硬，環保人員所準備的採樣工具不足，將再擇日並會有關人員進行採樣。