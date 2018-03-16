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土方廢水滲出損害秧苗　業主願全責賠償

記者簡勇鵬／雲林報導2018/03/16 17:55
▲填土整地的廢水滲出造成秧苗枯萎損害。（圖／記者簡勇鵬攝 , 2018.03.16
▲填土整地的廢水滲出造成秧苗枯萎損害。（圖／記者簡勇鵬攝 , 2018.03.16

斗南鎮阿丹里一處正在整地填土的泥水滲出，造成附近２公頃餘農田秧苗損害，16日下午由縣議員蔡東富邀環保局和業、地主等相關人員會勘採樣；楊姓業主則釋出善意，願意賠償農民所有的損失。

斗南鎮阿丹果菜合作社旁的一處農地，目前楊姓業主雇工構築防擋土牆，並進行整地填土灌水加固，不料泥水由預流水渠和擋土牆的滲水孔流進灌溉溝渠和農田，造成鄰邊和下游共８個地主總面積約２公頃多的秧苗枯萎損害，質疑楊姓業主所填的土方含有毒物質，於是向縣議員蔡東富和縣環保局等相關單位陳情，要求相關單位會勘並進行採樣，化驗是否為毒污染，同時要求楊姓業主賠償損害；不過16日的會勘採樣作業，因已加固土方太硬，環保人員所準備的採樣工具不足，將再擇日並會有關人員進行採樣。

楊姓業者表示，所填的土方是向桃園某公司購買的合法人工料粒，且有出具證明，可能料粒中含有水泥泥漿，以致灌水加固後，屬於強鹼性的泥水滲出流進農田，造成農民辛苦播下的秧苗枯萎，對於農作的損害賠償將負全責。

縣議員蔡東富居中協調表示，縣環保局所準備的採樣工具不足，待擇日後再會填土、農田業主等相關單位人員，再進行深層採樣，如檢驗出為有毒物質，則由環保局等有關單位依法處理，如僅是廢汙水損害秧苗，楊姓業主同意依農民的意願賠償損失。

關鍵字農田秧苗土方廢水
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