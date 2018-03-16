請益之旅回故地　陳歐珀感受人情溫暖

民進黨宜蘭縣長參選人立委陳歐珀下鄉請益之旅，今（16）日上午來到三星鄉公所，受到鄉長黃錫墉及鄉民代表、村長等地方人士熱烈歡迎，陳歐珀表示，回到曾經服務過的三星鄉公所，覺得特別溫暖，就像今天的太陽一樣。而黃錫墉則是表示，縣長選舉，陳歐珀立委確實要挑起千金重擔，不過，讓人覺得安慰的是最混亂的時刻已經過去了，民進黨的支持者漸漸有共識，三星鄉親也會給陳立委最大的溫暖與支持。
立法委員陳歐珀曾經擔任三星鄉代理鄉長，獲得縣長提名後的下鄉請益之旅，今天回到曾經服務過的地方，受到鄉長、鄉民代表及村長等地方人士熱烈歡迎。陳歐珀表示，回到曾經服務過的三星鄉公所，覺得特別溫暖，就像今天的太陽一樣。陳歐珀說，宜蘭被稱為民主聖地，民進黨每次初選也都展現民主的風度，而未來選戰勢必是打團體戰，因此必須更加團結在一起。
黃錫墉表示，三星鄉老鄉長要選縣長，三星鄉絕對會給陳立委最大的溫暖與支持。黃錫墉說，陳歐珀第一次選立委時，當時的情況比現在更艱難，但三星鄉民還是給予58.72%的高得票率，是縣內得票比率最高的鄉鎮市。
陳歐珀今天除了拜會三星鄉長黃錫墉之外，也分別拜會員山鄉長江永和及冬山鄉長謝燦輝，這三位鄉長去年曾組「三鄉聯盟」共推謝燦輝參與民進黨縣長初選，後來員山鄉長江永和也加入，但在初選協調階段，江永和與謝燦輝分別簽署同意由中央黨部全權處理初選事宜，於是形成陳歐珀一人參選的「同額競選」局面。陳歐珀下鄉請益之旅，今天特別拜會昔日的競爭對手，尋求往後的合作契機。