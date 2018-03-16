NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈嘉縣遴選兒少代表　報名到3月底國片超爭氣　人氣強壓《屍速列車》理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

斗六中央公園見雛形 水岸園區建藝術客廳

中央社2018/03/16 17:34
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者葉子綱雲林縣16日電）斗六市中央公園見雛形，鄰近社口旅遊服務中心的藝術水岸園區，完成第一期的植被及環狀步道，接下來第二期工程著重親水設施、淨水系統及藝文展演場地。

斗六市公所今天發布訊息，將於明天上午在斗六社口里的社口街與中正路口，舉行斗六藝術水岸園區第一期落成啟用典禮，並舉辦花園城市社區趣味競賽，廣邀民眾參與。

斗六市長謝淑亞告訴中央社記者，斗六社口區段徵收後部分土地，將興建為藝術水岸園區，打造「斗六中央公園、藝術客廳」，結合周邊的行啟紀念館、籽公園等景點，規劃出符合各年齡層的活動需求。

斗六藝術水岸園區北邊緊鄰雲林溪、成大醫院斗六分院，南邊臨接大學路，東邊中正路，西側鎮南路，基地面積約2公頃，雲林溪畔的親水美景及大片草地成為民眾休憩的新好去處。

位在水岸園區旁的社口旅遊服務中心，正由雲林縣政府興建中，縣府推動的雲林溪掀蓋親水園區，與水岸園區相連，未來將形成斗六生活圈新風貌。

雲林縣政府水利處長許宏博表示，雲林溪掀蓋親水園區已完成部分河段掀蓋，未來逐步推動上游地區淨水工程，整頓水質與河道潔淨環境，結合位在雲林溪上游河段斗六藝術水岸園區後續工程，營造市民休憩新空間，打造斗六中央公園的親水河岸。（編輯：黃于）1070316

回應中國對台措施 陳時中：...陸全國人大17日選國家主席...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan