陸全國人大17日選國家主席 習近平料連任

（中央社台北16日電）中國全國人民代表大會明天上午將選舉中國國家主席，習近平料將如預期獲選，進入他的國家主席第2任任期。此外，明天的會議還將就中國國務院機構改革方案表決。

新華社報導，17日上午，13屆全國人大一次會議舉行第5次全體會議，將選出新一屆國家機構領導人。

會議將表決關於國務院機構改革方案的決定草案，表決13屆全國人大一次會議選舉和決定任命的辦法草案，選舉國家主席和副主席、國家軍委主席、13屆全國人大常委會委員長和副委員長及秘書長。

經過17日下午代表團全體會議的醞釀後，18日上午13屆全國人大一次會議舉行第6次全體會議，將決定國務院總理、國家軍委副主席及委員，並選出國家監察委員會主任、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長、13屆全國人大常委會委員。