NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈嘉縣遴選兒少代表　報名到3月底國片超爭氣　人氣強壓《屍速列車》理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

陸全國人大17日選國家主席 習近平料連任

中央社2018/03/16 17:35
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北16日電）中國全國人民代表大會明天上午將選舉中國國家主席，習近平料將如預期獲選，進入他的國家主席第2任任期。此外，明天的會議還將就中國國務院機構改革方案表決。

新華社報導，17日上午，13屆全國人大一次會議舉行第5次全體會議，將選出新一屆國家機構領導人。

會議將表決關於國務院機構改革方案的決定草案，表決13屆全國人大一次會議選舉和決定任命的辦法草案，選舉國家主席和副主席、國家軍委主席、13屆全國人大常委會委員長和副委員長及秘書長。

經過17日下午代表團全體會議的醞釀後，18日上午13屆全國人大一次會議舉行第6次全體會議，將決定國務院總理、國家軍委副主席及委員，並選出國家監察委員會主任、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長、13屆全國人大常委會委員。

19日上午的第7次全體會議，將決定國務院副總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、中國人民銀行行長。

20日，13屆全國人大舉行第8次全體會議暨閉幕會，將表決政府工作報告、監察法草案、2018年中央與地方預算決議草案等。新任國家主席將發表講話。

20日閉幕會後，新任國務院總理將在北京人民大會堂舉行中外記者會。（編輯：張淑伶/朱建陵）1070316

斗六中央公園見雛形 水岸...銘鈺去年下半年轉盈 全年每...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan