南屯捷運開發潛力驚人　投資人高度矚目

南屯區近年來人口高速成長，區內含括5期、8期、13期等都市計畫重劃區，整體都市機能完善，坐擁Costco、IKEA、家樂福三大量販店，其中Costco更是中台灣唯一一家，後續還有文心秀泰廣場大型影城即將開幕，商業發展潛力驚人。此外，區內擁用文心森林公園及豐樂雕塑公園大面積主題公園，綠地空間令人稱羨，加上北側緊鄰七期新市政特區，國家歌劇院、秋紅谷近在咫尺，東側還有遠近馳名的國立台灣美術館及美術園道，藝文氣息濃厚。

台中捷運綠線預計於今年底試運轉109年全線通車。位於綠線中段的南屯區G10、G10a、G11、G12這4站，將是南屯與捷運接軌的窗口，其中正在公告招商中的G11土地開發基地，更將成為南屯捷運共構開發新地標，預計可打造地下5層、地上25層的開發大樓，總銷金額上看31億，受到市場投資人高度矚目。招商公告期間將於今年3月31日截止，交通局歡迎投資人掌握最後機會，搭上南屯軌道經濟起飛的特快車。

交通局長王義川表示，南屯區近年來發展速度驚人，與北屯並列台中兩大不動產推案熱區，知名建商紛紛搶進，除了同樣有著大面積重劃區加持外，交通便捷也是兩者最大共通點之一。南屯區有國道一號和74號快速道路貫穿其中，南屯交流道更是台中市區三大交流道之一，公路四通八達，至於軌道運輸部分，捷運綠線將扮演南屯聯外骨幹，北接未來的捷運藍線，南聯台鐵及高鐵，南來北往都非常便捷。

王義川說，捷運綠線延伸線已成功納入前瞻基礎建設計畫，未來綠線將從烏日高鐵站延伸至彰化市區，讓彰化納入大台中捷運生活圈；而南屯在地理位置上與彰化接近，有先天區位優勢，特別是南屯已有眾多商業及藝文設施，吸引力十足，加上招商中的G11站土地開發基地，將為南屯增添新亮點，發展潛力無窮。

交通局表示，南屯區鐵公路交通優勢兼具，各項購物及休閒設施發展完善，搭配原本就已非常豐富的綠地及藝文空間，宜居性十分優異，後勢發展令人期待，這也讓南屯區唯一的G11站捷運土地開發招商案受到市場熱烈關注，公告期間各方詢問不斷，招商文件將於今年3月31日截止下載，鼓勵還沒有參與的投資人把握最後難得機會。