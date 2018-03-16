影／鹿港體育場PU跑道換皮　吸震力柔軟彈性佳

斥資1500餘萬元採用世界最先進跑道四面層的鹿港體育場PU跑道，今年一月初動工進行「換皮」工程，經過二個多月施工重新鋪設，現已近完工階段，下周即可開放提供給愛好體育運動的鎮民來使用，初體驗的田徑選手對新跑道吸震力、柔軟、彈性佳，感到非常滿意。

鎮長黃振彥表示，老舊的鹿港體育場PU跑道多處凹凸不平，非常不適合使用，經積極向體育署爭取到1230萬元經費，加上自籌款之後，斥資1505萬的PU跑道，終於自一月初展開翻修，而愛運動的民眾只好暫時跑體育場外圍。



▲鹿港體育場PU跑道今年一月初動工進行「換皮」工程，採用世界最先進跑道四面層的PU跑道，吸震力柔軟彈性佳吸引愛運動者喜歡。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.16）

完工的體育場PU跑道，以嶄新的面貌亮相，鹿秀社大江麗津老師帶領拉丁風運動班的學員先來以運動舞姿體驗，大家都說，站上新的跑道路面，感覺鞋底增加彈性，踩下去真的不一樣。



▲鹿港體育場PU跑道今年一月初動工進行「換皮」工程，採用世界最先進跑道四面層的PU跑道，吸震力柔軟彈性佳吸引愛運動者喜歡。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.16）

承辦的建設觀光課長許弘華向鎮長黃振彥簡報表示，經費用於改善跑道及體育場周邊設施等，採用世界最先進的四面層PU跑道，保固期二年，如不要被車輛壓或針刺之類的破壞，使用期應該更久。



▲鹿港體育場PU跑道今年一月初動工進行「換皮」工程，採用世界最先進跑道四面層的PU跑道，吸震力柔軟彈性佳吸引愛運動者喜歡。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.16）

另一邊，頂番國小謝順利老師也帶學生來體驗體育場的PU跑道，這次頂番國小在彰化縣107年中小學聯合運動會上又得獎連連，除了在學校的日常練習之外，每年夏天，從鹿港鎮運選拔出來的國小選手，都會在體育場做暑期集訓，所以運動場的使用很重要，謝順利說，新跑道會降低意外傷害的機率，對運動員更有保障。



▲鹿港體育場PU跑道今年一月初動工進行「換皮」工程，採用世界最先進跑道四面層的PU跑道，吸震力柔軟彈性佳吸引愛運動者喜歡。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.16）

鹿港國中體育組長吳東儔帶領校內全中運達標選手來體育場初體驗，吳東儔說，推廣全民運動要有良好的場地，鹿港體育場合乎規格，體育風氣也很興盛，希望未來能夠多培育出優秀的人才。