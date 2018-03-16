深澳電廠環差案 林右昌籲台電加強說明

（中央社記者王朝鈺基隆市16日電）台電深澳電廠環境差異報告案14日通過，基隆市長林右昌今天表示，台電應該加強用數據向民眾說明，取得民眾及各地方政府支持，不能增加污染量。不過，基隆民眾正反意見都有。

林右昌接受訪問表示，基隆市最近幾年來是台灣西部空氣品質最好的縣市，代表市府過去在環境污染上所做的努力，深澳電廠雖然不在基隆市境內，但未來不管採取何種形式發電，就是不可以增加基隆市的污染量。

海濱社區發展協會長壽會會長楊慶輝受訪說：「我很高興（環評）通過」，他表示曾參觀過林口和興達發電廠，現在的設備比起過去好很多，且台電曾允諾提供在地就業機會，雖然工作機會不多，但至少有部分後代子孫不必再外出打拚。