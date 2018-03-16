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深澳電廠環差案 林右昌籲台電加強說明

中央社2018/03/16 17:47
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者王朝鈺基隆市16日電）台電深澳電廠環境差異報告案14日通過，基隆市長林右昌今天表示，台電應該加強用數據向民眾說明，取得民眾及各地方政府支持，不能增加污染量。不過，基隆民眾正反意見都有。

林右昌接受訪問表示，基隆市最近幾年來是台灣西部空氣品質最好的縣市，代表市府過去在環境污染上所做的努力，深澳電廠雖然不在基隆市境內，但未來不管採取何種形式發電，就是不可以增加基隆市的污染量。

海濱社區發展協會長壽會會長楊慶輝受訪說：「我很高興（環評）通過」，他表示曾參觀過林口和興達發電廠，現在的設備比起過去好很多，且台電曾允諾提供在地就業機會，雖然工作機會不多，但至少有部分後代子孫不必再外出打拚。

不過，也有人持反對意見。弘光科技大學環境與安全衛生工程系兼任副教授、擬參選基隆市議員的賴正庸表示，深澳電廠周遭長年受到電廠污染，好不容易附近成立國立海洋科技博物館，一旦電廠商轉，從和平島到金瓜石的海岸線勢必遭破壞，影響基隆發展觀光。

賴正庸指出，雖然電廠不在基隆市，但未來無論用何種形式發電，電廠距離基隆市中正區僅3公里，一旦發生工安瑕疵，對基隆市中正區、信義區及瑞芳周遭約10萬人口恐造成生命威脅。

深澳燃煤電廠環境影響差異分析報告案，14日晚間在環評委員針對「審核修正通過」及「應就變更內容重新辦理環境影響評估」投票平手下，環保署副署長詹順貴投下修正通過一票，全案通過環評。（編輯：卞金峰）1070316

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