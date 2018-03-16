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#Me Too網批法官性騷擾輕判官官相護　總統成名嘴

編輯中心／台北報導2018/03/16 17:59
▲前台北高等行政法院法官陳鴻斌被控騷擾女助理卻被輕判，民間司改會要求監察院提再審。（圖／記者江昱逵攝，2018.3.12）
▲前台北高等行政法院法官陳鴻斌被控騷擾女助理卻被輕判，民間司改會要求監察院提再審。（圖／記者江昱逵攝，2018.3.12）

全球性騷擾事件相繼傳出，各國紛紛發起「# Me Too 」活動，國內也出現法官性騷擾遭輕判引來各界質疑。透過網路大數據分析，涉案法官從免職變成只罰薪 1 年，引爆網友怒火，一面倒持負面看法，最多人批評「官官相護、偏袒自己人」，並質疑蔡英文總統加速司法改革的說法「只出一張嘴」。

各國影劇圈、體壇、政壇相繼傳出性騷擾案，讓「# Me Too 」活動在全球蔓延。名嘴周玉蔻今（ 16 ）日爆料，曾被現任閣員 2 度性騷擾，近期國內則以台北高等行政法院前法官陳鴻斌涉及性騷擾爭議最大。再審認定本案「不是性騷擾，而是試圖發展婚外情未成功」，懲處方式竟從免職轉為只罰薪 1 年，相當於 216 萬元，並可恢復法官身分，未來可爽領月退 18 萬元。

全案引發各界譁然與嘲諷， DailyView 網路溫度計透過《 KEYPO 大數據關鍵引擎 》調查，事件發生至今的網路討論聲量共 2,132 筆，其中正面 101 筆、負面 1,103 筆，顯示網友對此事持壓倒性的負面看法。至於最不滿的是「官官相護、偏袒自己人」，球員兼裁判的作法讓人無法信服。


▲法官性騷擾案懲處出現髮夾彎，引發網友一面倒反彈。（圖／DailyView網路溫度計提供）

其次，網友認為全案「根本輕判」，已婚的法官性騷擾女助理是知法犯法，不用免職太便宜他了。「涉及職場上對下關係」則拿下第 3 名，法庭忽略女助理很難抵抗上司的所有要求，不該成為陳鴻斌脫罪的理由。另外，許多網路評論都指出，若身為法官的陳鴻斌獲得輕判，將助長更多職場變態伸出狼手。

至於蔡英文總統 15 日在臉書表示，「社會對於女性在職場上的處境，要多一分同理心」，更指出「台灣社會離性別平等，確實還有一段路要走。」未來將加速司法改革等言論，網友也不以為然，批評「別只出一張嘴，把法務部長換掉！」「說的不錯，但是您是總統不是時事評論家啊！」

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