NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈國片超爭氣　人氣強壓《屍速列車》滑雪滑草展開培訓　瞄準北京冬奧理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
地方

海線揚塵　中市府爭取海岸造林納前瞻計畫

記者柳榮俊／台中報導2018/03/16 18:19
▲大安溪海岸北端松柏漁港的海岸新生地，進行造林計畫。（圖／市政府提供 , 2018.3.16)
▲大安溪海岸北端松柏漁港的海岸新生地，進行造林計畫。（圖／市政府提供 , 2018.3.16)

為改善大甲區大安溪出海口揚塵問題，台中市政府建設局、農業局規畫在大安溪海岸北端松柏漁港的海岸新生地進行造林計畫，明(17)日將先於松柏漁港0.6公頃示範推廣海岸造林植樹活動，並持續推動周邊0.7公頃的海岸造林植樹，營造海岸防風林。建設局表示，因海埔造林工法困難、經費龐大，將向中央爭取前瞻計畫補助，除可讓海岸線獲得更佳保護，對空氣品質也將有正面幫助。

建設局表示，大甲區大安溪出海口長久以來強勁的九降風造成揚塵問題，而松柏港北堤腹地狹小，潮汐落差大，從大甲溪、大安溪帶來大量砂石，尤其在冬季退潮後，沙灘暴露在強勁的東北季風下吹襲飛沙，造成港口淤積致船隻進出困難，且九降風揚塵往南邊飛送，除了影響台中，也影響彰化、雲林甚至嘉義地區的空氣品質。

建設局長黃玉霖表示，造林計畫前，必須先將多年累積的飛沙和漁港清淤的堆沙，整治成具一定高度的平台；然而，松柏漁港林帶狹窄，造林木不易相互保護，而長成林木應有的高度，防風定沙的功能勢必大打折扣，本身也可能被飛沙掩埋。


▲大安溪海岸北端松柏漁港的海岸新生地進行造林計畫（圖／市政府提供 , 2018.3.16)

黃玉霖說，未來松柏漁港的造林木，可借助於人工沙堤墊高，更能發揮防風定沙保護漁港，不被飛沙淤塞。這一個特殊工法，有別於一般海岸造林就地整平的做法，必須更縝密規劃、更全面性考量。

農業局長王俊雄也說，濱海地區面臨的環境是乾燥貧瘠的沙丘土壤、東北季風及伴隨季風而來的飛沙與鹽霧，因此濱海地區的造林挑戰比起內陸坡地而言，嚴苛程度超過百倍。在這種環境進行造林工作，首要進行定沙，其次為減輕風力及改良土壤，同時整治沙丘、架設防風籬及施用有機肥。造林也需選用能耐風、耐旱及耐鹽的樹種。

建設局表示，市府將於明(17)日在松柏漁港示範推廣海岸造林植樹活動，預計種植3,000株喬木樹種，包括木麻黃、黃槿及水黃皮等，面積0.6公頃；後續更推動周邊0.7公頃的海岸造林植樹，以及護樹維護管理工作，營造海岸防風林，守護海岸線及改善在地農漁民作業環境。

 市府也期待能順利爭取到中央前瞻計畫整治造林經費，一來維護國人健康，二來更能運用海埔新生地，帶動漁港附近產業發展，讓漁民有舒適的交易環境，進一步串聯週邊梧棲漁港、高美濕地、三井outlet等景點，強化地方經濟發展。

關鍵字海岸造林大安溪松柏漁港前瞻計畫
老屋重生　翻轉彰化火車站商圈畢業路跑成年禮北斗家商高三轉大人

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan