海線揚塵　中市府爭取海岸造林納前瞻計畫

建設局表示，大甲區大安溪出海口長久以來強勁的九降風造成揚塵問題，而松柏港北堤腹地狹小，潮汐落差大，從大甲溪、大安溪帶來大量砂石，尤其在冬季退潮後，沙灘暴露在強勁的東北季風下吹襲飛沙，造成港口淤積致船隻進出困難，且九降風揚塵往南邊飛送，除了影響台中，也影響彰化、雲林甚至嘉義地區的空氣品質。

為改善大甲區大安溪出海口揚塵問題，台中市政府建設局、農業局規畫在大安溪海岸北端松柏漁港的海岸新生地進行造林計畫，明(17)日將先於松柏漁港0.6公頃示範推廣海岸造林植樹活動，並持續推動周邊0.7公頃的海岸造林植樹，營造海岸防風林。建設局表示，因海埔造林工法困難、經費龐大，將向中央爭取前瞻計畫補助，除可讓海岸線獲得更佳保護，對空氣品質也將有正面幫助。

建設局長黃玉霖表示，造林計畫前，必須先將多年累積的飛沙和漁港清淤的堆沙，整治成具一定高度的平台；然而，松柏漁港林帶狹窄，造林木不易相互保護，而長成林木應有的高度，防風定沙的功能勢必大打折扣，本身也可能被飛沙掩埋。



▲大安溪海岸北端松柏漁港的海岸新生地進行造林計畫（圖／市政府提供 , 2018.3.16)

黃玉霖說，未來松柏漁港的造林木，可借助於人工沙堤墊高，更能發揮防風定沙保護漁港，不被飛沙淤塞。這一個特殊工法，有別於一般海岸造林就地整平的做法，必須更縝密規劃、更全面性考量。

農業局長王俊雄也說，濱海地區面臨的環境是乾燥貧瘠的沙丘土壤、東北季風及伴隨季風而來的飛沙與鹽霧，因此濱海地區的造林挑戰比起內陸坡地而言，嚴苛程度超過百倍。在這種環境進行造林工作，首要進行定沙，其次為減輕風力及改良土壤，同時整治沙丘、架設防風籬及施用有機肥。造林也需選用能耐風、耐旱及耐鹽的樹種。

建設局表示，市府將於明(17)日在松柏漁港示範推廣海岸造林植樹活動，預計種植3,000株喬木樹種，包括木麻黃、黃槿及水黃皮等，面積0.6公頃；後續更推動周邊0.7公頃的海岸造林植樹，以及護樹維護管理工作，營造海岸防風林，守護海岸線及改善在地農漁民作業環境。

市府也期待能順利爭取到中央前瞻計畫整治造林經費，一來維護國人健康，二來更能運用海埔新生地，帶動漁港附近產業發展，讓漁民有舒適的交易環境，進一步串聯週邊梧棲漁港、高美濕地、三井outlet等景點，強化地方經濟發展。