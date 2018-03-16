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影／電價確定調漲3%　500度以下8成5家庭不受影響

記者彭夢竺、許家禎／台北報導2018/03/16 18:01
電價審議委員會16日下午召開委員會，傍晚5點做出決議。經濟部次長龔明鑫表示，電價確定調漲，漲幅約3%，一度電多0.0765元，將自4月1日起開始實施。

電價確定調漲！電價審議委員會今（16）日下午召開委員會，傍晚5點做出決議，電價確定調漲，平均漲幅約3%，一度電多0.0765元，將自4月1日起開始實施；不過，經濟部基於照顧民生、穩定物價，住宅用電500度以下不調整，約有85%的民眾不受影響，小商家1,500度以下不調整，將約有82%的用戶所需繳交電費與之前一樣。

電價已經2年沒有做調整，經濟部今日下午2點召開2018年第1次電價費率審議委員會，審議公用售電業電價費率，會中依據電價計算公式及調整機制，針對公用售電業各項成本資料及利潤的合理值，進行討論與確認，傍晚5點決議結果出爐。

考量到燃料價格上漲因素，審議會決議這次電價平均漲幅為3%，將由一度2.5488元，調漲為每度2.6253元。龔明鑫指出，經濟部基於照顧民生、穩定物價及節約能源3個原則，住宅500度以下及小商家1,500度以下用電的電價不調整

經濟部強調，3%是平均調幅，各類用戶電價費率調整將基於照顧民生、穩定物價及節約能源3個原則辦理，住宅用電以往為330度以下（約占68%）不調整，這次改為500度以下不調整，將約有85%的用戶所需繳交電費與之前一樣，不受影響。

在穩定物價部分，小商家1,500度以下不調整，將約有82%的用戶所需繳交電費與之前一樣，不會受到這波漲幅影響。

關鍵字電價調漲物價經濟部台電
電價確定要漲了　4月起調漲3%年輕人買不起房　台企銀董座獻策

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