影／電價確定調漲3%　500度以下8成5家庭不受影響

電價確定調漲！電價審議委員會今（16）日下午召開委員會，傍晚5點做出決議，電價確定調漲，平均漲幅約3%，一度電多0.0765元，將自4月1日起開始實施；不過，經濟部基於照顧民生、穩定物價，住宅用電500度以下不調整，約有85%的民眾不受影響，小商家1,500度以下不調整，將約有82%的用戶所需繳交電費與之前一樣。

電價已經2年沒有做調整，經濟部今日下午2點召開2018年第1次電價費率審議委員會，審議公用售電業電價費率，會中依據電價計算公式及調整機制，針對公用售電業各項成本資料及利潤的合理值，進行討論與確認，傍晚5點決議結果出爐。