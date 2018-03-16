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政治

軍人年改定案　國防部財務分析推翻60%+1.5%

記者陳弘志／台北報導2018/03/16 21:00
▲府院與民進黨立院黨團 16 日討論軍人年改案，其中最優渥的 60%+1.5% 提案，經國防部財務分析後第一個被推翻，如果照案實施，將造成國家財政難以負擔。（資料照／記者陳明安攝 ）
▲府院與民進黨立院黨團 16 日討論軍人年改案，其中最優渥的 60%+1.5% 提案，經國防部財務分析後第一個被推翻，如果照案實施，將造成國家財政難以負擔。（資料照／記者陳明安攝 ）

總統府國家年金改革委員會召集人陳建仁副總統 16 日再度邀集民進黨立院黨團的國防外交、司法法制委員會及黨團年金小組委員，繼續討論軍人年金改革方案，會中三個方案中，最優渥的 60%+1.5% 提案，經國防部財務分析後第一個被推翻，如果照案實施，將造成國家財政難以負擔。

這次會議透過國防部提供新的參數試算數據，作為會議討論參考。總統府國家年金改革委員會副召集人兼執行長，也是行政院政務委員林萬億表示，政府必須衡酌照顧中低階軍士官、有利國軍招募、穩定退役人員生活，以及政府財務可負擔、社會可接受的許多因素來選擇各界所提出的三項方案。其中，建議服役滿 20 年，起支俸率 60%，每增加一年年資增加 1.5% 案，由國防部財務分析顯示，財政難以負擔，應不可行，最先被推翻。

其他二項方案，包含服役滿 20 年，起支俸率 50%，中將階以下每增加一年年資增加 2.5%、上將增加2%，與第三案「服役滿 20 年，起支俸率 55%，每增加一年年資增加 2%、第 31 年起每增加一年年資增加 1%」，經過與會立委熱烈討論後獲得共識，決定將以「照顧中低階軍士官為優先考量，兼顧政府財政負擔」，並規劃以訂定年資採計上限為配套，也能回應社會對年金改革的高度期待，採用第三案為共識。

會中決議，各項方案仍須由行政機關再做細部精算，以提供政策決定的參考。

關鍵字軍人年改年金改革國防部
扁為子造勢站台惹議　陳致中這麼說

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