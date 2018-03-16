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中央社

邁阿密人行天橋崩塌 警：彷如爆炸現場

中央社2018/03/16 17:55
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社邁阿密15日綜合外電報導）美國邁阿密一條主要車道上的新建人行天橋今天突然崩塌，當地警探說，橋塌傳出的聲響與爆炸聲無異，現場就像被炸過一樣。

法新社報導，警探李拉（Juan Carlos Llera）表示：「聽起來像是爆炸，巨大的爆炸聲。」

他說：「現場看起來像災區，就像被炸彈炸過一樣。」

卡拉斯柯（Isabella Carrasco）在橋塌後抵達現場，她告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「有些汽車被壓毀，現場到處是大量的瓦礫。」

她說，她看到一名女子從一輛凹陷的車中爬出，救援人員對另一人進行救生心肺復甦術。另一位驚魂未定的駕駛柯林斯（Lynnell Collins）對CNN說，他正準備右轉時，「橋就垮了」。

這條連接佛羅里達國際大學（FloridaInternational University）與學生宿舍區域的人行天橋，已竣工5天，但尚未開放使用。

邁阿密達德郡（Miami-Dade County）消防局長陶尼（Dave Downey）於記者會上表示，已尋獲4名死者。

達德郡副郡長坎普（Maurice Kemp）對記者說：「達德郡與我們的夥伴機構，心急火燎地持續搜救，以確定罹難人數，並儘可能救出人來。」

達德郡消防局搜救部門主管艾斯特皮南（PaulEstopinan）表示，當950噸重的混凝土橋樑突然崩塌時，至少8輛車受困。（譯者：鍾佑貞/核稿：陳政一）1070316

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