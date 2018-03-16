邁阿密人行天橋崩塌 警：彷如爆炸現場

（中央社邁阿密15日綜合外電報導）美國邁阿密一條主要車道上的新建人行天橋今天突然崩塌，當地警探說，橋塌傳出的聲響與爆炸聲無異，現場就像被炸過一樣。

法新社報導，警探李拉（Juan Carlos Llera）表示：「聽起來像是爆炸，巨大的爆炸聲。」

他說：「現場看起來像災區，就像被炸彈炸過一樣。」

卡拉斯柯（Isabella Carrasco）在橋塌後抵達現場，她告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「有些汽車被壓毀，現場到處是大量的瓦礫。」

她說，她看到一名女子從一輛凹陷的車中爬出，救援人員對另一人進行救生心肺復甦術。另一位驚魂未定的駕駛柯林斯（Lynnell Collins）對CNN說，他正準備右轉時，「橋就垮了」。