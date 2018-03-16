軍武》收復南海爭議島嶼　解放軍擴充陸戰隊

中國大陸官媒央視新聞 14 日晚間播出題為「海軍陸戰隊萬人千車立體投送展開跨區實戰化訓練」報導指出，陸戰隊目前編制兵力為一萬人。不過，有匿名軍事專家稱，為了收復南海的爭議島嶼，解放軍陸戰隊恐擴充至 10 萬人。
解放軍海軍陸戰隊 12 日進行史上最大規模演習，並出動「萬人千車」。央視新聞指出，海軍陸戰隊上萬名官兵遠程立體機動投送 2000 多公里，分別抵達滇北、濰北兩個方向的某訓練基地，展開跨區實戰化訓練。
這則報導等於間接證實，解放軍海軍陸戰隊目前編制兵力為一萬人。解放軍海軍陸戰隊只有隸屬南海艦隊的第1、第164旅。中國大陸雖然宣布裁軍 30 萬人，但是海軍卻是不受影響，陸戰隊更是軍事現代化發展重點。
美國「戰略之頁」（strategypage）網站報導指出，解放軍海軍陸戰隊現有 3 個旅的總兵力為 1.4 萬人，另有兵力為 4000 人的支援和訓練部隊。不過，報導匿名軍事專家的話指出，為了收復南海的爭議島嶼，解放軍將持續擴充陸戰隊，編制兵力可達 10 萬人。
美軍陸戰隊人數約 20 萬人，為目前全球陸戰隊編制兵力最多國家，另有 F-35B 戰機、兩棲登陸艦、F/A-18大黃蜂戰機、AAV7兩棲登陸車等重型裝備。解放軍儘管裝備與數量無法與美軍陸戰隊比擬，但是在東亞地區毫無疑問是一支非常龐大的作戰力量。
在經過一連串裁軍之後，我國陸戰隊目前員額約9000人，負責兩棲作戰、登陸作戰、反登陸作戰、奪島作戰、保衛台灣本島及離島守備等任務，轄下編制有陸戰特勤隊專職反劫船、反恐等任務。