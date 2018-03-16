軍武》收復南海爭議島嶼　解放軍擴充陸戰隊

中國大陸官媒央視新聞 14 日晚間播出題為「海軍陸戰隊萬人千車立體投送展開跨區實戰化訓練」報導指出，陸戰隊目前編制兵力為一萬人。不過，有匿名軍事專家稱，為了收復南海的爭議島嶼，解放軍陸戰隊恐擴充至 10 萬人。

解放軍海軍陸戰隊 12 日進行史上最大規模演習，並出動「萬人千車」。央視新聞指出，海軍陸戰隊上萬名官兵遠程立體機動投送 2000 多公里，分別抵達滇北、濰北兩個方向的某訓練基地，展開跨區實戰化訓練。

這則報導等於間接證實，解放軍海軍陸戰隊目前編制兵力為一萬人。解放軍海軍陸戰隊只有隸屬南海艦隊的第1、第164旅。中國大陸雖然宣布裁軍 30 萬人，但是海軍卻是不受影響，陸戰隊更是軍事現代化發展重點。