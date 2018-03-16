三原慧悟導演處女作上映　喊話想跟周杰倫、徐若瑄合作

由人氣YouTuber三原慧悟執導的電影《再一次，台灣見》今（16）日在台上映，他與大野拓朗稍早舉辦記者會，聊到導演處女作的心情，透露他拍攝的YouTube影片背景都以台灣為主，促使他想拍一部能留下台灣印象的作品。電影中也找來日本新生代演員大野拓朗出演，他今首次面對台灣媒體，讚台灣人很熱情、食物又好吃，可以參與這部作品感到非常榮幸。

三原慧悟透露，第一個結交的外國朋友就是台灣人，因為好印象讓他想在台灣發展，讚台灣人很友善，他總是被熱情招待。問起他靠著當YouTuber以及成功執導電影，未來有沒有想嘗試其他計畫？他透露有機會的話想跟徐若瑄以及周杰倫合作拍電影，讚他們歌曲好聽之外，自己也是兩人的粉絲。