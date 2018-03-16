蔡允中：台灣經濟結構出問題　新南向當照妖鏡

蔡允中說：「過去的南向，生意人在工廠裡生產產品，便直接拿到市面上。新南向是先看市場需要什麼，再回工廠生產。」但目前則著重於互利互惠，依據需求提供合作基礎。

泰國外商聯合總會主席康樹德於本月9日返台，參加文化大學與逢甲大學舉辦的「新南向新思維」產業講座，分享東協商機與新南向政策之觀察。與會人之一的行政院談判代表蔡允中也疾呼，台灣的問題，在於一開始定位、策略錯誤，資源投注方向不對，應該要因地制宜，為東協各國量身打造合作計畫，也藉此回頭檢視、修正台灣的產業問題。

他強調，「新南向」只是一個標準跟精神，先將標準下放到各國，再依據雙方不同需求做調整。「各國都希望新南向對我有益處，台灣自己要去設計策略。（例如）印尼想解決米、糖的不足，若不能解決印尼糧食問題，憑什麼跟印尼推農業合作？」

回到實質政策面，蔡允中表示政府希望提供產業界公平、有保障的基礎，以此鼓勵台灣企業參與國際工程標案，甚至借鏡日本「先出錢拿工程，再從後續營運中將成本賺回」的方式。

他指出，「透過政府力量幫廠商拿公共工程，工程款分30年融資，利息壓0.2%。市面上資金成本最起碼都是2.5%， 中間差距沒有廠商吃得下，那政府編列預算幫你吃下來…。」政府付利息差額，拿到工程讓台灣業者執行，藉此和他國公平競爭、共享國際商機。

事實上，中小企業赴東南亞投資，最棘手的莫過於缺乏資金融資，和銀行談融資時會因擔保品不足產生問題，希望政府能對此提供協助，蔡允中也表明，「政府目前已規劃三個信用保證基金，企業透過政府保障取得資金，再帶往新南向國家。」

蔡允中認為，中國大陸的一帶一路政策於東南亞大興土木、提供新型基礎建設，大陸固然很強，但各國都知道，東南亞全部的商機不可能全都包給中國，台灣還是有機會。「台灣的水庫、焚化爐就很厲害，這些強項可否給台灣做，公共工程我們會一個一個再去談。」但蔡允中也呼籲，新南向政策一定必須聯合民間力量，若只靠政府絕對無濟於事。

「台灣經濟過去二十年來沒好過，大部分都在保二保一。東協很多國家都是五起跳，全球平均經濟成長為三點多，台灣掉在平均之下。」蔡允中認為，台灣會落到平均之下，經濟結構一定有問題，新南向是從頭檢視內部問題的機會，國際經濟已跟二十年前大不相同，台灣應該重新檢視在區域跟國際上該扮演何種角色，「要重新定位自己、跟檢視體質，這也是新南向的價值。」

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