專家：沒有戰爭沒有敵人　新南向可往泰國走

提到東協核心，不能不提及北東協五國、大湄公河流域。該區域人口數約在兩億四千萬到兩億六千萬之間，每年GDP成長平均超過6%。大陸西南部毗鄰該區，加上一帶一路政策，東協未來將是大陸對外發展重鎮，而泰國正好位居北東協五國中心，地緣良好，加上其特殊歷史背景與開放的民族性，早已是兵家必爭之地。

2016年，泰國政府啟動大規模經濟改革計劃「泰國4.0」，並計劃於2017至2021年著手打造東部經濟走廊（EEC），加上中國一帶一路硬體進駐，讓當地商機潛力無窮。另外，近年台灣致力推動新南向政策期望拓展東協市場，但能否順利插旗？業者認為，台灣自有其優勢，新南向能否成功，重點在於如何從東協國家中找到落腳處，以及最適合台灣的環境。

「泰國是中立國，沒有打過仗或被殖民，也不和誰為敵。加上泰國是小乘佛教國家，他們性格謙遜也不排華。」泰國外商聯合總會主席康樹德表示，東協國家中，泰國開放較久、較國際化，以泰國外商聯合總會為例，底下有三十四個商會，九千多家企業，投資規模龐大。

目前世界各國在泰國的投資中，最大投資國屬日商與美商，台商則有十五萬人、五千多家企業在泰國駐點，全球排名第三。康樹德笑說：「我們是隱藏式冠軍，躲在美日供應鏈裡。」

2017至2021年，泰國政府以四百多億美元打造東部經濟走廊（EEC），並於近年推動大型經濟計畫「泰國4.0」，預計在未來20年轉型為高附加價值經濟，並發展未來產業，目標產業包含：新一代汽車工業、智慧電子、醫療健康旅遊、農業與生物科技、未來糧食、機器人、醫療中心、航空與物流、生物燃料與生物化學、數位經濟加大數據。

為了吸引外資與人才進駐，泰國政府屢次祭出利多和優惠政策。康樹德表示，泰國想打進國際市場，仍有很多法規需要鬆綁，也必須符合國際趨勢才方便招商，他說：「泰國最近專注於EEC發展，我們給他的建議是需要更開放的政策。」在目前的優惠政策下，外資免稅條件已可達到「十免五減半」。

除了政策利多，泰國也擁有地緣優勢。當地是東南亞中心、歐亞轉運站，正在積極從事新型基礎建設投資，打開各國邊境特區，只要基礎建設完備，連結自然形成，屆時邊境貿易發展起來，將逐漸形成共同市場。

加上未來中國高鐵南下，泰國可以此接上海上絲綢之路，往北銜接路上絲綢之路。等AI、互聯網產業成熟，而東協經濟共同體（AEC）免關稅，物流暢通無阻，交通建設帶起人流，金流自然會注入，泰國將成為串聯整體商機的中心點，也是台灣打通東協市場的關鍵。

事實上，嗅出東協商機並非近年事。早在二、三十年前，第一波南向政策已有台商至東協落腳。康樹德回億：「當年南向政策是哪裡有關係就往哪裡去，台商都是利用當地原料、創造當地就業人口，再做外銷。過去十多年來，東協變成單一市場，現在台商變成專注於整個東協市場，甚至再由此串連到印度跟中國西南部市場。」他提到，過去台灣把東協視為生產基地，新南向政策則應該先了解當地市場、尋找夥伴，再延伸成國際化市場。

此外，中國大陸近年推動一帶一路串連國際經濟，也為台灣進軍國際市場提供良好契機。他表示，台灣有很多R&D、技術跟人才，可惜國內市場太小。但泰國除了當地市場，還可進行東協周邊國家串連。「台灣有技術那邊有市場，兩者只要找到合作模式，再看怎麼投資，經營事業拓展就會很快。」

中國資金充足，在中南半島提供大量基礎建設，台灣雖然沒有這麼雄厚的資金，但想要搭上串連順風車，仍有自己的「軟實力」。康樹德分析：「台灣有日本殖民背景，兩蔣又帶來了小中國。對岸封閉五十年，五十年間台美關係密切，改革開放後台灣也與中國互動良好。台灣在中美日間有很好的連結，以泰國而言，台灣投資能位居第三，就是在於美日關係。」

康樹德認為台灣雖是小國，但善於斡旋於三大國間，加上歷史背景早已具備國際視野，就如同一隻變形蟲，有很好的交涉能力。而大陸現在開始國際化，台灣應該能在過程中擔任很好角色，因為台商有經驗、人也友善，知道如何去結合或維持關係。

此外，泰國的發展近似台灣，都是從農業科技轉向生物科技，並期望未來能擴延至醫療科技，加上泰國近年也逐漸面臨老年化、生育率下降等問題。外界常說「中泰一家親」，康樹德甚至認為「台泰本是雙胞胎」，因為台灣有的模式泰國都有，只要了解當地文化就可以把商業模式搬過去，反之，有些東協國家的經濟與產業落後台灣太多，恐伯無法讓企業順利轉移。

當年南向政策是製造業走遍全世界，讓外國人了解MIT、讓業主找到生產基地，也因外銷而有大量外匯存底，連帶使貨幣升值、薪資提升。「過去二十年來，我們已經有很好的創新經驗，這次跟過去製造業往外走不一樣，在新南向中我們必須去思考該跟哪些國家串連，進而把市場給輻射出去。」康樹德說。

他還認為，整個南向一直都是進行式，從南向到新南向都沒停過，但要思考如何找到夥伴，並把台灣的冠軍產業運用到當地。康樹德建議，東協市場雖大，但還是要知道自己適合哪個區塊，從哪邊進入得以站穩，再以此運用國際串聯，輻射到整個東協市場，新南向政策才不會淪為口號。

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