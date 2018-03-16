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扣緊一帶一路　台商攻東協市場可緊握高鐵商機

今日觀點2018/03/16 18:00
扣緊一帶一路　台商攻東協市場可緊握高鐵商機（圖／今日觀點）
扣緊一帶一路　台商攻東協市場可緊握高鐵商機（圖／今日觀點）

中國推動一帶一路，並將泰國視為中南半島的重要樞紐，鐵路外交直驅南洋，接軌海上絲綢之路。專家認為，台商或台灣政府想敲開東協市場，可乘著中國大陸積極建立商業串連之時，利用本身軟體與服務，找出利基點和優勢產業，輻射出整個東南亞市場。

中國大陸推動一帶一路，在地緣政治上選擇拉攏泰國，有相當多原因。

泰國外商聯合總會主席康樹德表示，中國大陸西南部毗鄰北東協五國、大湄公河流域，若要直下印度洋、南洋地區，從上海、香港等海港出發約莫三千公里，但從西南部出發只需一千多公里，可大幅降低交通成本。

前年底，中泰高鐵於寮國正式動工。康樹德預估，大陸當今高鐵技術愈趨成熟，估計不用60個月就能完成寮國段工程，之後再由泰國邊境廊開府切入，直驅首都曼谷，早上從昆明出發，下午即可抵達曼谷。高鐵將帶起沿線經濟，加速物流與人流發展，金流自然就會湧現。

康樹德表示，泰國邊境跟大國沒有接壤、沒有直接壓力，但又可透過周邊國家跟大國有所連結。雖然周邊多新興市場，但泰國市場開放比較早，供應鏈成熟度較高，有其優勢。（圖／攝影葉政勳攝）

大陸透過「鐵路外交」手段來疏通中南半島進而接軌海上絲綢之路，康樹德認為，當地基礎建設做得愈多、串連得愈好，區塊鏈上生意的流動就會愈大。過去四十年，大陸因改革開放經濟結構有所改變，如今努力向外走，他呼籲台商不要錯過大陸國際化的前十年，「我不覺得中國可以完全靠自己走，以台商的經濟實力，可以配合他們在另一個新區塊做發展。」

康樹德坦言，中國有領土接壤優勢得以發展鐵路外交，讓台灣在實質建設上顯得比較困難，但台灣擁有以人為本的精神，在R&D、軟體、服務上都佔有優勢。「所以我們必須走出去，國際化就是人家不來，自己要往外走。」

此外，台灣推動新南向政策，泰國當地接受度高，但東協市場廣大，台灣政府必須了解該扶植哪些產業，哪些產業又是台灣的強項才有助於打入國際。

「看到東協市場還是要知道自己適合哪裡，從哪邊進入才能站穩，再以此擴展到不同區塊。」台灣沒有這麼多資源，不可能立即吃下整個東協市場，康樹德建議，先理解產業優勢站穩腳步，以及該跟哪些國家串連配合，再輻射出整體市場。

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