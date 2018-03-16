回應對台措施 賴揆要求用字謹慎策略具體

（中央社記者顧荃台北16日電）行政院今天提出中國大陸對台31項措施因應對策，知情人士表示，行政院長賴清德相當重視此事，召開兩次跨部會會議，並要求各部會用字須謹慎精準，政策也要具體。

中國大陸日前提出對台31項措施後，賴清德指示成立小組，由副院長施俊吉召集相關部會，研析影響與因應措施，並於今天中午召開記者會對外界說明。

知情人士下午告訴中央社記者，施俊吉彙整各部會意見後，由賴清德拍板，因此在召開記者會前，賴清德曾兩次召開跨部會會議統整。

知情人士表示，由於事涉兩岸，賴清德要求各部會的用字必須謹慎、精準，例如13日在立法院答詢時，賴清德就將「惠台」措施正名為「對台」措施；並要求各部會盤點出的因應策略必須具體，也必須清楚了解哪些既有措施再整合、哪些是新措施。