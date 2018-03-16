副總統邀綠委談軍改 起支俸率傾向55加2%

總統府國家年金改革委員會副召集人兼執行長、行政院政務委員林萬億透過新聞稿指出，對於各界極為關注的軍職人員退撫新制俸率的計算，政府必須衡酌照顧中低階軍士官、有利國軍招募、穩定退役人員生活，以及政府財務可負擔、社會可接受的諸多因素。

總統府國家年金改革委員會召集人陳建仁中午邀集民進黨立法院黨團外交及國防、司法及法制委員會立委，及黨團年金小組立委討論軍人年金改革議題。

（中央社記者陳俊華、蘇龍麒、葉素萍台北16日電）副總統陳建仁今天邀集部分民進黨立委討論軍人年金改革。民進黨團幹事長何欣純表示，立委傾向起支俸率為55%，每增加一年年資增加2%的版本，但仍需討論尚未定案。

何欣純下午受訪時表示，這次討論的版本以照顧中低階士官、校級、尉級生活權益，為年金改革重點，上次要求行政院再精算不同版本，今天有討論2個版本，但還沒有定案。

她說，退休起支俸率部分，之前討論的是50%起跳，每服役一年加2.5%的「50%加2.5%」版；今天討論的是「55%加2%」版，軍將官自31年到35年，每年增加1%，這確實符合照顧中低階尉級、士官生活的原則，會中也有多數立委支持。

何欣純表示，依這個版本計算下來，自然會有封頂效果，針對士官、軍將官則分別訂有不同的「採計年資上限」。士官可能在職較久，採計上限訂為40年；軍將官則因很多人受限服役20年就要退伍，採計上限則訂為35年。

何欣純說，18%優存利率部分，傾向本金要保留，利息併入月退俸計算，但整體金額不能超過修法後的俸率額度上限。至於要怎麼改革，併入月退俸計算有技術問題，就讓行政院去調整。

她說，薪資採計期間，本來訂為最後在職的36個月，今天有人建議採總年資最後的1/4、或是1/5來採計，對中低階軍士官比較有利。

民進黨團書記長許智傑說，會中討論希望從公式的設計，來照顧中低階軍士官，例如像是少校20幾年退役下來，要轉業實在不容易，與高階將領不同，應該被照顧到，但公式怎麼調整，還要再做試算。

對於是否設計天花板，許智傑說，應該不叫做天花板，而是針對高階軍官，設置採計的年資上限，但目前也還沒有定案。

至於軍人年改版本何時送往行政院會？許智傑說，副總統可能會再與立委溝通，把公式試算的部分討論清楚，不會那麼快就送行政院會。（編輯：張良知）1070316