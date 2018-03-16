效法歐盟精神 達賴喇嘛：西藏可與中國共存

達賴喇嘛說：「比起單獨國家利益，共同利益更加重要。只要秉持這樣的概念，我很願意留在中華人民共和國中。這裡的『共和國』一詞表示某種聯盟概念確實存在。」

路透社報導，達賴喇嘛昨天對「國際聲援西藏運動」（International Campaign for Tibet）發布影片訊息表示：「我向來欣賞歐盟（EU）的精神。」這個組織總部設在華盛頓，並於昨天屆滿30週年。

（中央社北京16日綜合外電報導）西藏精神領袖達賴喇嘛昨天表示，西藏可本著類似歐洲聯盟國家相互凝聚的精神，在中國境內存在，也表示共同利益大於單獨國家利益。

達賴喇嘛向來被北京當局視為分離主義危險分子。他在1959年西藏抗暴失敗後逃往印度，並在達蘭薩拉（Dharamsala）山麓間建立流亡政府。在那之前9年，中國人民解放軍奪取了西藏控制權。

達賴喇嘛表示他只尋求西藏自治，不求獨立，也曾表達回歸西藏的渴望。

中國則表示，西藏數世紀來一直都是中國領土不可分割的一部份。北京向來表示，中國治理終結了西藏的封建農奴制度，為原先落後的藏區帶來繁榮，也說當局充分尊重藏人權利。

北京當局堅稱，達賴喇嘛是披著僧袍的「分裂分子」，並警告外國領導人不要與他會面，包括以個人身分。

達賴喇嘛再度表達渴望和解之際，習近平正步入中國國家主席第2任5年任期。達賴喇嘛也表示，西藏議題還不會就此化解。

他說：「在中國強硬分子心中，他們似乎在目前政策是否能解決西藏問題方面，碰上兩難困境。」（譯者：陳乃瑜/核稿：陳政一）1070316