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弱勢男急尋機車 苗警好神幫找回

中央社2018/03/16 18:19
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）苗栗市劉姓低收入男子騎機車出門忘了騎回家，半個多月後才想起，拜託警方協尋，但車號、停放地點全忘記；員警在毫無頭緒下，調閱過濾監視器找回，派出所主管大讚「好神」。

苗栗縣政府警察局苗栗分局今天表示，南苗派出所12日接獲63歲劉姓男子報案請求協尋他名下一部重型機車，但只約略知道是在2月間騎車出門，其他過程包括停放時間、地點、車號全都「忘記了」，甚至當天自己怎麼回家都不曉得。

警方進一步了解，劉男未婚，獨居在苗栗市郊區，平日僅能仰賴低收入補助過生活，機車是他唯一代步工具，在毫無線索下，南苗所警員謝欣華、蔣嘉麒秉持為民服務精神，仍接下協尋任務。

兩名員警積極查訪劉男鄰居，得知他日常購物多半在南苗商圈一帶，於是從報案日起往回推一個月，調閱劉男住家到市區沿途7組路口監視器畫面，積極過濾，皇天不負苦心人，終於在2月25日一段影像中，發現劉姓男子騎機車經過身影，順利前往南苗三角公園附近找回機車。

南苗派出所所長邱靖宸說，他原本猜想這樣毫無頭緒，「怎麼可能找得到」，但兩名同仁很認真，幾乎是輪流日以繼夜看了近兩天兩夜監視器畫面，終於找回這輛被遺忘的機車，「真的好神」。

劉男獲知好消息，一度喜極而泣，頻頻向警方道謝，感謝員警鍥而不捨幫他找回機車；苗栗警分局分局長江建宏也嘉許同仁，積極為民服務態度及鍥而不捨的精神。（編輯：黃于）1070316

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